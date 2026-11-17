17 ноября Молдова закрыла все свое воздушное пространство из-за пролета российских ударных беспилотников. Ограничения ввели после того, как был зафиксирован дрон, направлявшийся в сторону столичного района Ботаника.

Согласно заявлению Министерства обороны Молдовы, военные зафиксировали несанкционированный полет БПЛА во время массированной атаки России по регионам Украины.

Что известно о БПЛА в Молдове

Первый российский дрон сначала летел со стороны села Гребеники Одесской области в направлении города Тирасполя. Впоследствии он покинул пределы страны в сторону украинского села Славяносербка.

Однако уже в 16:02 этот же беспилотник вновь вторгся в воздушное пространство страны. Чуть позже система наблюдения обнаружила еще один дрон типа "Шахед", который летел с юга непосредственно в сторону района Ботаника в Кишиневе.

Всего над страной зафиксировали 7 дронов, 5 из которых "потерпели крушение" вблизи населенных пунктов Келтуйтори, Погорничень, Погребены и Кухурешти-де-Жос.

Сообщается также о возможном шестом падении в Окницком районе. Еще один беспилотник исчез из систем мониторинга вблизи города Леова, двигаясь в направлении границы.

Отмечается, что эти беспилотники пролетели над территорией страны в период с 15:45 до 18:10.

Российский БПЛА в Молдове: смотрите видео

Из-за серьезной угрозы безопасности в 16:27 молдавские власти приняли решение ввести временные ограничения на использование всего воздушного пространства республики.

Это не первый случай нарушения суверенитета Молдовы во время российских обстрелов Украины. Например, 11 ноября национальная система мониторинга зафиксировала пролет двух российских крылатых ракет "Бандероль", а уже на следующий день в Штефан-Водском районе среди виноградников были найдены обломки.

Российский БПЛА в Молдове: смотрите видео

Напомним также, что Россия высылает дипломата из Молдовы после скандала с беспилотником и взрывчаткой. Тогда аппарат упал недалеко от жилого дома в селе Киштельница, что привело к выдворению сотрудника российского посольства из Кишинева.