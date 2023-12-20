82-летняя пенсионерка из Прикарпатья купила дрон для бойцов на Авдеевском направлении

Пенсионерка Евдокия Бычук из Прикарпатья передала на дрон для украинских военных почти 20 тысяч гривен. Деньги она откладывала из своей пенсии.

82-летняя пенсионерка проживает в селе Пасичная Ивано-Франковской области. Деньги она передала на дрон на Авдеевском направлении, пишет 24 Канал.

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Как пенсионерка сумела купить дрон для ВСУ

Наталья Букатюк рассказала, что 82-летняя пенсионерка Евдокия Ивановна Бычук пожертвовала на дрон 18 500 гривен. Ведь говорит, что "очень стремится к победе" и призывает помогать украинским воинам, в частности, и во время рождественских праздников.

И эта бабушка сказала: "Девочка, мне нелегко удалось собрать эти деньги, потому что составляла их из своей пенсии. Но я себе подумала, что будем праздновать после победы. Поэтому решила все сбережения передать на украинскую армию",

– рассказала волонтерка Суспильному.

За деньги пенсионерки волонтер Василий Павлюк приобрел дрон для украинских военных.

"Мы передадим его на Авдеевское направление, где в них очень нуждаются. Там – сейчас тяжелая ситуация. Именно на этом направлении воюет наш 29-летний защитник, который даже домой не хочет идти, пока не одержит победу. Мы ему купили два дрона: на деньги госпожа Евдокии и еще один", – рассказала волонтер.



Пенсионерка купила дрон военным / Фото Натальи Букатюк

9-летняя девочка купила дрон спецназначенцам

9-летняя Аня из Ровно больше месяца изготовляла украшения из бисера и продавала их. Все для того, чтобы приобрести дрон для военных. Девочка по личному опыту знает, как важно поддерживать защитников нашего государства. Ведь ее дедушка защищает Украину на фронте.

Мне очень захотелось помочь нашим защитникам, чтобы поскорее закончилась война и мы могли спать спокойно,

– рассказала Аня.

Дрон, на который собрала Аня с подругами, передали ровенским спецназовцам. Подробнее об этой истории читайте здесь.