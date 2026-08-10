Об этом сообщает Die Zeit.

Что известно об инциденте?

Вечером 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". FPV-дрон со взрывным устройством врезался в крыло воздушного судна, однако по неизвестным причинам не взорвался.

По данным анализа видеозаписи, беспилотник совершил атаку на самолет около 20:30 по киевскому времени 4 августа. Он попал в участок крыла, где расположены топливные баки, после чего отскочил от поверхности самолета и упал на землю. Внутри дрона, по предварительным данным, находилось пластичное взрывчатое вещество Semtex.

Особенно опасным инцидент делает именно место попадания. Удар пришелся на уязвимую часть крыла украинского Ан-124, а детонация взрывного устройства могла вызвать серьезные повреждения самолета и привести к возгоранию.

Беспилотник после падения оставался на земле еще около четырех часов. Его случайно заметил водитель экскурсионного автобуса, который даже наступил на аппарат, после чего сообщил о находке сотрудникам службы безопасности.

После этого на место прибыли специалисты, которые обезвредили взрывное устройство. Инцидент привел к остановке работы аэропорта и привлек внимание немецких силовиков из-за возможной связи с иностранным государством.

Сначала рассматривалась версия, что дрон мог быть своеобразным предупреждением или разведывательным средством. Однако анализ видеозаписей и обнаружение взрывчатки свидетельствуют о том, что беспилотник был оснащен для нанесения реального ущерба.

Отдельно сообщалось об оценке американской разведки, согласно которой дрон принадлежал российской спецслужбе. В то же время это не является публично объявленным Германией окончательным выводом следствия. Немецкие чиновники говорили о возможной причастности иностранного государства, но официально не называли Россию виновной в инциденте.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт после инцидента заявил о необходимости проверить возможный иностранный след. Через несколько дней Рада национальной безопасности Германии провела заседание, на котором обсуждалась ситуация.

Почему мог быть выбран именно украинский "Руслан"?

Ан-124 "Руслан", возле которого обнаружили дрон, принадлежит украинской компании Antonov Airlines. Самолет находился в аэропорту Лейпцига, который является одним из важных грузовых и логистических узлов Германии и используется для военных перевозок в рамках европейской и натовской логистики.

Украинские Ан-124 играют важную роль в транспортировке крупногабаритных и оборонных грузов. Именно поэтому атака на такой самолет могла преследовать не только материальную, но и логистическую цель.

Ранее сообщалось, что самолет был загружен военным имуществом и боеприпасами, прибывшими в Германию из Франции. В то же время во время закрытой встречи с депутатами Бундестага представители Министерства внутренних дел Германии опровергли информацию о наличии боеприпасов на борту.

Кроме того, аэропорт Лейпциг/Галле является важным узлом для грузовых перевозок, поэтому любые попытки вмешательства в его работу потенциально могут повлиять на более широкую систему поставок.