Про це повідомляє Die Zeit.

Що відомо про інцидент?

Увечері 4 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле стався інцидент з українським вантажним літаком Ан-124 "Руслан". FPV-дрон із вибуховим пристроєм врізався в крило повітряного судна, однак з невідомих причин не здетонував.

За даними аналізу відео, безпілотник атакував літак близько 20:30 за київським часом 4 серпня. Він влучив у ділянку крила, де розташовані паливні баки, після чого відскочив від поверхні літака та впав на землю. Усередині дрона, за попередніми даними, розміщувалася пластична вибухова речовина Semtex.

Особливо небезпечним інцидент робить саме місце влучання. Удар припав на чутливу частину крила українського Ан-124, а детонація вибухового пристрою могла спричинити серйозні пошкодження літака та призвести до займання.

Безпілотник після падіння залишався на землі ще близько чотирьох годин. Його випадково помітив водій екскурсійного автобуса, який навіть наступив на апарат, після чого повідомив про знахідку працівникам служби безпеки.

Після цього на місце прибули фахівці, які знешкодили вибуховий пристрій. Інцидент спричинив зупинку роботи аеропорту та привернув увагу німецьких силовиків через можливий зв'язок з іноземною державою.

Спочатку розглядалася версія, що дрон міг бути своєрідним попередженням або розвідувальним засобом. Однак аналіз відеозаписів та виявлення вибухівки свідчать про те, що безпілотник був оснащений для завдання реальної шкоди.

Окремо повідомлялося про оцінку американської розвідки, згідно з якою дрон належав російській спецслужбі. Водночас це не публічно оголошений Німеччиною остаточний висновок слідства. Німецькі посадовці говорили про можливу причетність іноземної держави, але офіційно не називали Росію винною в інциденті.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт після інциденту заявив про необхідність перевірити можливий іноземний слід. Через кілька днів Рада національної безпеки Німеччини провела засідання, на якому обговорювали ситуацію.

Чому міг бути обраний саме український "Руслан"?

Ан-124 "Руслан", біля якого виявили дрон, належить українській Antonov Airlines. Літак перебував в аеропорту Лейпцига, який є одним із важливих вантажних і логістичних вузлів Німеччини та використовується для військових перевезень у межах європейської та натовської логістики.

Українські Ан-124 відіграють важливу роль у транспортуванні великогабаритних та оборонних вантажів. Саме тому атака на такий літак могла мати не лише матеріальну, а й логістичну мету.

Раніше повідомлялося, що літак був завантажений військовим майном та боєприпасами, які прибули до Німеччини з Франції. Водночас під час закритої зустрічі з депутатами Бундестагу представники Міністерства внутрішніх справ Німеччини заперечили інформацію про наявність боєприпасів на борту.

Крім того, аеропорт Лейпциг/Галле є важливим вузлом для вантажних перевезень, тому будь-які спроби втручання в його роботу потенційно можуть впливати на ширшу систему постачання.