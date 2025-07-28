В Литве предположили, что похожий на "Герберу" дрон мог оказаться под Вильнюсом из-за украинской РЭБ

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене высказалась относительно дрона, который заметили возле Вильнюса. Она предположила, что беспилотник мог залететь туда в результате воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Шакалиене отметила, что пока нет никаких признаков того, что нарушение воздушного пространства Литвы было умышленным поступком или провокацией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что говорят в Литве о беспилотнике неизвестного типа?

Информацию о дроне литовские правоохранители начали получать утром в понедельник, 28 июля. По словам представителя Национального центра кризисных ситуаций Дариуса Бути, аппарат видели на высоте около 200 метров.

В соцсетях очевидцы пишут, что слышали характерный гул, подобный "Шахеду" или "Гербере". Точный тип дрона еще не установлен. Людей призвали сообщать о новых появлениях БпЛА и не подходить к нему, если тот упадет.

По словам министра обороны Литвы, поскольку ночью была масштабная атака против Украины, то с высокой вероятностью дрон может быть одним из объектов, что "заблудился" под влиянием украинской РЭБ.

С одной стороны, очень хорошо, что украинская оборона умеет дезориентировать дроны, летящие к ним, но потом эти беспилотники с "выжженными мозгами" могут лететь куда угодно – и конечно могут заблудиться к нам, в Польшу и вызвать какие-то последствия,

– сказала Шакалиене.

Однако она не стала высказывать предположений, сколько российских БпЛА могли таким образом залететь на территорию Литвы и отметила, что финальную оценку смогут назвать позже.