Украина готовит новые договоренности по безопасности и расширение Drone Deal, – Зеленский
- Украина готовит новые договоренности по безопасности с Индией, Бахрейном и другими странами, учитывая опыт в Саудовской Аравии и Катаре.
- Владимир Зеленский анонсировал расширение формата Drone Deal и новые соглашения по безопасности для усиления защиты Европы.
Владимир Зеленский рассказал о новых договоренностях по безопасности, которые готовит Украина с другими государствами. Также президент раскрыл детали относительно расширения формата Drone Deal.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале.
К теме Украина вытеснила немецкий танк, – Зеленский отреагировал на заявление главы Rheinmetall о дронах Зеленский отреагировал на заявление
Что рассказал Зеленский о новых соглашениях по безопасности и Drone Deal?
Владимир Зеленский отметил, что заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова после второго этапа его работы с регионом Ближнего Востока и Залива, а также другими странами, которые имеют значительные вызовы безопасности из-за войны в Иране.
Рустем провел переговоры с представителями Индии и Бахрейна, и теперь прорабатываем параметры сотрудничества в сфере безопасности с этими государствами,
– отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что на основе конкретного опыта работы украинских экспертных команд в Саудовской Аравии и Катаре готовится усиление некоторых направлений двустороннего сотрудничества. По словам Зеленского, есть четкое понимание, что именно и благодаря каким шагам должно быть усилено в первую очередь.
"Секретарь СНБО доложил и по результатам работы всех наших экспертных и военных команд в регионе. Благодарен каждой стране и всем лидерам за уважение к нашим людям и взаимность в сотрудничестве", – сказал украинский лидер.
Также Владимир Зеленский обсудил с Умеровым и задачи по Европе после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.
Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной. Готовим и новые наши двусторонние договоренности по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашей безопасности взаимодействия и формата Drone Deal,
– резюмировал президент.
Справочно! Drone Deal – это многолетняя программа сотрудничества между Украиной и той или иной страной, направленная на экспертизу и помощь в защите от массированных атак на критическую, гражданскую инфраструктуру.
С какими странами Украина уже заключила Drone Deal?
Владимир Зеленский рассказал, что Украина договорилась о 10-летних договорах уже с тремя ключевыми странами: Саудовской Аравией, Эмиратами и Катаром. По словам президента, в Drone Deal будет не менее 10 различных контрактов об экспорте украинского оружия.
Также Украина предложила США соглашение Drone Deal, которая охватывает дроны и системы ПВО. Предложение Трампу по такой системе стало актуальным с началом войны на Ближнем Востоке актуальным с началом войны на Ближнем Востоке.
Параллельно с этим Киев развивает сотрудничество с Европой. По словам Зеленского, началась работа с Германией, Италией, Норвегией, Швецией и Нидерландами, а также углубляется сотрудничество с Великобританией и Францией.