Украина или Россия: Сухаревский признался, у кого больше БПЛА

Одним из ключевых вооружений в российско-украинской войне стали дроны. За время полномасштабного вторжения производство ударных беспилотников в Украине вышло на новый уровень. Страна-агрессор тоже не стоит на месте. Вадим Сухаревский ответил, кто лидирует по количеству БПЛА.

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский подчеркнул мощный рост темпов производства дронов в Украине. Так, только за два квартала 2024 года удалось поставить в войско в 6 раз больше БПЛА, чем за весь 2023 год.

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Кто лидирует: мы или враг

Сухаревский отметил, что украинцы превосходят россиян в маневре средствами. Мы имеем более 165 разработок различного вида, которые тестируются и используются на поле боя.

По количеству дронов мы точно не проигрываем, возможно, и выиграем,

– сказал командующий.

: 6 февраля Зеленский своим указом поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников - Силы беспилотных систем. 10 июня Рустем Умеров назначил полковника Вадима Сухаревского командующим Сил беспилотных систем.

Напомним, что ранее представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что Украина далеко впереди России в морских дронах.

Разведчик отметил, что ни промышленный шпионаж, ни попытки скопировать не позволили агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем, который имеет сейчас наше государство.

В ГУР также поделились, способен ли самый эффективный дрон в нынешней войне – Magura V5 – уничтожить Крымский мост.