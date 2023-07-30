Это 24 Каналу прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, произошел взрыв в бизнес-центре "Москва-Сити".

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"Не сбивают, потому что, очевидно, не хватает насыщенных систем ПВО ближнего радиуса действия. Это их проблема", – констатировал Мусиенко.

Обратите внимание! После дроновой атаки 30 июля в Московской воздушной зоне было введено временное ограничение на пребывание в воздухе любых воздушных судов.

Россияне сами повлекли попадание

Если бы дроновая атака была со стороны Украины, вряд ли произошел взрыв в бизнес-центре. В этом нет никакого военного смысла.

Возможно, россияне действительно пытались заглушить беспилотники с помощью радиоэлектронной борьбы, в результате чего те потеряли управление.

"Если просто оборвать сигнал, беспилотник продолжает лететь и попадает в любое здание. То есть это российские системы повлекли попадание беспилотника", – предположил Мусиенко.

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