Это 24 Каналу прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, произошел взрыв в бизнес-центре "Москва-Сити".
Вашему вниманию Под ударом находились три российских министерства: все, что известно об атаке БПЛА на "Москва-Сити"
"Не сбивают, потому что, очевидно, не хватает насыщенных систем ПВО ближнего радиуса действия. Это их проблема", – констатировал Мусиенко.
Россияне сами повлекли попадание
Если бы дроновая атака была со стороны Украины, вряд ли произошел взрыв в бизнес-центре. В этом нет никакого военного смысла.
Возможно, россияне действительно пытались заглушить беспилотники с помощью радиоэлектронной борьбы, в результате чего те потеряли управление.
"Если просто оборвать сигнал, беспилотник продолжает лететь и попадает в любое здание. То есть это российские системы повлекли попадание беспилотника", – предположил Мусиенко.
Дроновая атака на Москву: основное
- Около трех ночи российскую столицу атаковали неизвестные беспилотники. Взрывы слышали также в пригороде – там якобы работала ПВО.
- В российских телеграм-каналах сообщили, что в бизнес-центре "Москва-Сити", куда попал один из дронов, расположено три министерства. Речь о минэкономразвития, минпромторге и минцифры.
- О ночной атаке Москвы доложили Владимиру Путину. Диктатор выглядел грустно и напряженно во время парада военно-морского флота России в Санкт-Петербурге.
- Очередную атаку на Москву прокомментировал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что в России уже не будет спокойно – ни в глубинке, ни в столице. Оккупанты получили то, что хотели.