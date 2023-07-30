Це 24 Каналу прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Як відомо, стався вибух у бізнес-центрі "Москва-Сіті".
До вашої уваги Під ударом були три російські міністерства: все, що відомо про атаку БпЛА на "Москва-Сіті"
"Не збивають, бо вочевидь не вистачає насичених систем ППО ближнього радіуса дії. Це їхня проблема", – констатував Мусієнко.
Росіяни самі спричинили влучання
Якби дронова атака була з боку України, навряд чи був вибух у бізнес-центрі. У цьому немає жодного воєнного сенсу.
Можливо, росіяни дійсно намагались заглушити безпілотники за допомогою радіоелектронної боротьби, унаслідок чого ті втратили керування.
"Якщо просто обірвати сигнал, безпілотник продовжує летіти і влучає в будь-який будинок. Тобто це російські системи спричинили влучання безпілотника", – припустив Мусієнко.
Дронова атака на Москву: основне
- Близько третьої ночі російську столицю атакували невідомі безпілотники. Вибухи чули також у передмісті – там нібито працювала ППО.
- У російських телеграм-каналах повідомили, що в бізнес-центрі "Москва-Сіті", куди влучив один з дронів, розташовано три міністерства. Мова про мінекономрозвитку, мінпромторг і мінцифри.
- Про нічну атаку Москви доповіли Владіміру Путіну. Диктатор мав сумний і напружений вигляд під час параду військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі.
- Чергову атаку на Москву прокоментував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що в Росії вже не буде спокійно – ані в глибинці, ані в столиці. Окупанти отримали те, що хотіли.