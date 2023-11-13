Схема на миллионы: журналисты разоблачили мошенников, которые наживались на продаже дронов

Одесская предпринимательница Олеся Матякина вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду на продаже дронов. Мошенники обманули сотни волонтеров и благотворительных организаций – количество пострадавших увеличивается каждый день.

Журналистка сайта Zaxid.net Александра Бодняк рассказала 24 Каналу подробности своего расследования. По ее словам, схема была столь "успешной", потому что Матякина построила себе хорошую репутацию. Некоторые волонтеры получили все, что должны были, а затем рекомендовали предпринимательницу другим.

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"Сначала все было хорошо. По словам пострадавших, уже с августа перестали получать дроны – разве что точечно кто-то где-то", – отметила Бодняк.

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Сколько денег потеряли пострадавшие

По состоянию на 9 ноября речь шла о 50 миллионах гривен, а в среду – о 45. Поскольку количество пострадавших растет, увеличивается и ущерб.

"Десятки (пострадавших – 24 Канал), пишущие сообщения в соцсетях. Кроме того, еще есть закрытая группа в телеграме, где они между собой общаются и подсчитывают суммы потерянного", – поделилась Бодняк.

Помимо притворной репутации предпринимательницы, также весила удивительно низкая цена дронов, хоть и по полной предоплате. Пострадала также львовская волонтерка Рамина Дадашева, которая в начале октября заказала у Матякиной два беспилотника DJI Mavic 3fmc.

В конце октября, когда истекли уже все обещанные сроки, стало ясно, что моего заказа, как и других, нет. Рассказываются разные сказки: то виноват поставщик, то таможня – польская или украинская, то партия уже заехала – но ее нет. Вопросы стали возникать у многих волонтеров и военных, которые сделали заказ, и это вышло наружу,

– рассказала Дадашева.

Пострадавшие написали несколько десятков заявлений в правоохранительные органы. Там их планируют объединить в одно производство.

Кто еще привлечен к схеме

Ирина Приступа из Ковеля помогала Матякиной принимать заказы, а также отвечала за логистику. Еще в 2020 году женщина продавала несуществующий товар через Интернет и таким образом обманула людей на более миллиона гривен.

Одессит Александр Бородин – "траблшутер", запугивавший пострадавших. Мужчина ранее служил в 35 бригаде морпехов, но в 2022 году самовольно покинул часть.

Кроме того, Назар Ткаченко с Киевской области имеет ООО "Бригантина", на которое перечисляли часть волонтерских средств за беспилотники. Начиная с 2018 года, его несколько раз привлекали к ответственности, в частности по взысканию задолженности по ссуде и ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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