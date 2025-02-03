На заводе в Астрахани пылает пожар: яркие кадры с места происшествия
В России дроны атаковали очередной важный объект. на этот раз под ударом оказался Астраханский газоперерабатывающий завод.
В России дроны поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Завод пылает
Утром 3 февраля стало известно об атаке дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод. В сети начали распространяться видео с кадрами пожара. На заводе масштабное возгорание. Огонь охватил значительную территорию.
На заводе в Астрахани вспыхнул пожар: смотрите видео
В ЦПД объяснили, что это – один из ключевых объектов российской энергосистемы. Завод важен для финансирования оборонной сферы России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования. Этот удар повлияет также на способности российского ВПК.
Пожар довольно масштабный: смотрите видео
Из-за возгорания создается впечатление, что горит даже небо. В России выдалось неспокойное утро. На месте работают пожарные, однако никаких деталей о локализации пожара не обнародовали.