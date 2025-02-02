Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россияне, несмотря на огромные потери на фронте, все равно надвигаются, потому что в России есть ресурс живой силы, но он имеет свой предел.

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Тактика врага для продвижения на поле боя

Военный эксперт отметил, что пока Россия еще имеет человеческий ресурс, она пытается двигаться. Враг выбрал для себя тактику, которая в определенной степени, по словам Свитана, работает: путем "мясных" штурмов оккупанты продавливают украинские войска. С его слова, хотя и с малой скоростью, но противник все-таки движется.

"Каждый квадратный километр потерян путем уничтожения российской роты, более 150 оккупантов. Одна из основных задач любой армии, которая обороняется – ликвидация армии противника. Восстановление своих территорий и возвращение контроля над ними – это следствие выполнения первой задачи", – подчеркнул Свитан.

ВСУ должны продолжить бить по российским НПЗ

Военный эксперт не согласен с тезисом, что глобально Украина не может помешать российскому продвижению на фронте. Он считает, что способна, но для этого ВСУ нужны средства поражения, которые могут достигать тыла противника на 300 – 500 километров вглубь.

Свитан заметил, что продвижение противника на линии фронта, оторванное от мест снабжения, может уменьшить его до нуля. Сейчас Украина продолжает выполнять задачи по уничтожению российских НПЗ, что усложняет врагу логистику.

Их не так много, крупных – 36, из них 10 – на европейской части России, до них можно добраться и уничтожить. Тогда россиянам не будет на чем передвигаться, не будут же они выполнять боевые задачи на самокатах,

– озвучил Свитан.

Механизмы как остановить российское продвижение, по убеждению военного эксперта, есть – это дальнобойные средства поражения: ракеты, беспилотники, авиация. Все то, что, по его словам, в 2025 году в Украине будет. Свитан обратил внимание, что увеличилась плотность ударов по российскому тылу, и отметил, что без его мощной поддержки российская армия не сможет двигаться. Поэтому надо уничтожать логистику противника.