Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что противнику важно вытеснить украинские войска с Курщины и захватить территории Украины, о которых ранее говорил Владимир Путин. Речь идет об административных границах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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Стратегические задачи оккупантов
Игорь Романенко подчеркнул, что у россиян цели остаются неизменными. Кремль для того, чтобы отстаивать свои планы пытается до начала вероятных переговоров захватить как можно больше украинской земли.
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"Вопрос заключается в том, как будет вести себя удачная Украина, ВСУ и украинские партнеры", – сказал он.
Оккупанты, вероятно, по всей линии соприкосновения будут пытаться захватить столько украинских территорий, сколько им удастся. Однако, по словам генерал-лейтенанта, противник уже не имеет сил и ресурсов, чтобы продвигаться везде.
Россияне сосредотачиваются на приоритетных участках – это Курщина и Восточный фронт. На других направлениях ситуация также обостряется, например, вблизи Купянска. Там есть железная дорога, поэтому россияне продумывают вероятные методы своей логистики для дальнейшего наступления,
– предположил Романенко.
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Генерал-лейтенант добавил, что позиция Украины и партнеров заключается в том, чтобы отстоять и выполнить задачу стратегической обороны ВСУ, чтобы остановить продвижение врага и деоккупировать захваченные территории.
Однако для этого необходимо достаточно ресурсов и политическая воля союзников, чтобы накапливать их.