Генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що противнику важливо витіснити українські війська з Курщини та захопити території України, про які раніше говорив Владімір Путін. Мовиться про адміністративні кордони Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Стратегічні завдання окупантів

Ігор Романенко підкреслив, що у росіян цілі залишаються незмінними. Кремль для того, щоб відстоювати свої плани намагається до початку ймовірних перемовин захопити якомога більше української землі.

Яка ситуація на Донецькому напрямку: карта

"Питання полягає в тому, як поводитиметься вдала України, ЗСУ та українські партнери", – сказав він.

Окупанти, ймовірно, по всій лінії зіткнення намагатимуться захопити стільки українських територій, скільки їм вдасться. Проте, за словами генерал-лейтенанта, противник уже немає сил та ресурсів, щоб просуватись скрізь.

Росіяни зосереджуються на пріоритетних ділянках – це Курщина та Східний фронт. На інших напрямках ситуація також загострюється, наприклад, поблизу Куп'янська. Там є залізниця, тому росіяни продумують ймовірні методи своєї логістики для подальшого наступу,

– припустив Романенко.

Що відбувається біля Куп'янська: дивіться на карті

Генерал-лейтенант додав, що позиція України та партнерів полягає у тому, щоб відстояти та виконати завдання стратегічної оборони ЗСУ, щоб зупинити просування ворога й деокупувати захоплені території.

Однак для цього необхідно достатньо ресурсів та політична воля союзників, щоб накопичувати їх.