Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що росіяни, не дивлячись на шалені втрати на фронті, все одно насуваються, бо в Росії є ресурс живої сили, але він має свою межу.

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Тактика ворога для просування на полі бою

Військовий експерт наголосив, що поки Росія ще має людський ресурс, вона намагається сунути. Ворог обрав для себе тактику, яка певною мірою, зі слів Світана, працює: шляхом "м'ясних" штурмів окупанти продавлюють українські війська. З його слів, хоча й з малою швидкістю, але все-таки противник рухається.

"Кожен квадратний кілометр втрачений шляхом знищення російської роти, понад 150 окупантів. Одне з основних завдань будь-якої армії, яка обороняється – ліквідація армії противника. Відновлення своїх територій та повернення контролю над ними – це наслідок виконання першого завдання", – підкреслив Світан.

ЗСУ мають продовжити бити про російських НПЗ

Військовий експерт не згоден з тезою, що глобально Україна не може завадити російському просуванню на фронті. Він вважає, що здатна, але для цього ЗСУ потрібні засоби ураження, які можуть досягати тилу противника на 300 – 500 кілометрів вглиб.

Світан зауважив, що просування противника на лінії фронту, відірване від місць постачання, може зменшити його до нуля. Зараз Україна продовжує виконувати завдання зі знищення російських НПЗ, що ускладнює ворогу логістику.

Їх не так багато, великих – 36, з них 10 – на європейській частині Росії, до них можна дістатися і знищити. Тоді росіянам не буде на чому пересуватися, не будуть же вони виконувати бойові завдання на самокатах,

– озвучив Світан.

Механізми як зупинити російське просування, за переконанням військового експерта, є – це далекобійні засоби ураження: ракети, безпілотники, авіація. Все те, що, з його слів, у 2025 році в Україні буде. Світан звернув увагу, що збільшилась щільність ударів по російському тилу, і наголосив, що без його потужної підтримки російська армія не зможе рухатися. Тож треба знищувати логістику противника.