Дроны атаковали Астраханскую область, в Волгоградской под ударом мог быть химзавод

Оккупанты жалуются на атаку дронов в Ахтубинске Астраханской области. В соседней Волгоградской объявили тревогу на одном из самых крупных химических предприятий региона. Каустик мог быть под ударом БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Атака на Ахтубинск, Волгоградскую область 21 ноября

Ахтубинск Астраханской области под атакой неизвестных дронов. Местный губернатор сообщил о работе БПЛА около 09:40.

Россияне жалуются на "хлопки" и распространяют соответствующие видео в сети. На обнародованных кадрах – столбы дыма.

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Журналист Андрей Цаплиенко отметил, есть информация, что именно оттуда оккупанты сегодня запустили по Украине межконтинентальную ракету. В то же время подчеркнул, эта информация еще требует подтверждения.

В соседней Волгоградской области объявили тревогу на одном из крупнейших химических предприятий региона – АО "Каустик". СМИ пишут, что, предварительно, завод мог быть атакован беспилотником.