Как россияне используют аэродром "Кущевская": эксперт по авиации сказал, чем он важен

В ночь на 27 апреля Украина атаковала военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. Там могли размещаться десятки самолетов, РЛС и средства РЕБ.

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире 24 Канала рассказал, как россияне используют аэродром. К слову, в сети появилось видео последствий удара по базе.

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Что могли повредить

Как отметил авиационный эксперт, на военном аэродроме "Кущевская" дислоцируется 195 учебная авиабаза, которая раньше была 797 учебным авиационным полком. Там россияне готовят как собственных пилотов, так и иностранных. К примеру, на этом аэродроме обучали иранских летчиков на самолетах Як-130. Они, вполне вероятно, могли получить повреждения.

Авиабаза расположена в более чем 250 километрах от российско-украинской линии фронта.

Также в "Кущевске" муштровали российских пилотов пользоваться УМПК с бомбами ФАБ-1500 и больших калибров. Этот аэродром служил пунктом боевой подготовки летчиков для нанесения ударов КАБами. Соответственно, там есть склад с управляемыми авиабомбами. Преимущественно россияне использовали калибры 100 и 500 образца 1954 года, имеющие плохую аэродинамику. На обнародованных фото с аэродрома можно увидеть остатки носовых обтекателей фугасных бомб с крылатыми модулями.

При ударе по этой базе видно, что уничтожено много универсальных модулей планирования и коррекций, которые россияне используют для сброса КАБов по нашим Сухопутным войскам. Воинам на передовой некоторое время будет легче от уничтожения этого состава боеприпасов, меньше попадет по ним,

– сказал Романенко.

Какие самолеты могли быть на аэродроме

Валерий Романенко рассказал, что на аэродроме "Кущевсквя" размещаются Су-27 и обучающие самолеты Як-130, Л-39, МиГ-29. Учитывая подготовку иностранных пилотов, список судов может быть шире.

Если удалось уничтожить некоторые УМПК, которые сбрасывают с Су-34, то "Кущевская" может быть запасным или оперативным аэродромом для 559 бомбардировочного полка из города Морозовск.

Также там может дислоцироваться эскадрилья бомбардировочного полка из Челябинской области, подразделения которой опрокидывались для участия в войне против Украины.

Чуть севернее, в Кореневске, размещена 77 российская зенитная ракетная бригада, которая должна была прикрывать этот аэродром и вообще Краснодарский край, но не справилась с этой задачей,

– констатировал эксперт по авиации.

Удар по аэродрому "Кущевская"