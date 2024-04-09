Что находится на территории Борисоглебского авиационного центра, рассказал в сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Атака дронов на авиационный центр под Воронежем

Свитан рассказал, что в российском Борисоглебске Воронежской области в свое время было Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков. Там авиабаза, на которой размещены несколько авиапредприятий, в частности ремонтных.

На этой базе дислоцируются, в том числе и российские самолеты, и ремонтируются,

– заявил летчик-инструктор.

Поэтому, подчеркнул он, это один из военных объектов, и он однозначно будет поражен. Вероятно, это была одна из попыток. И вскоре наша разведка расскажет детали.

Повреждение корабля "Серпухов"

Полковник запаса отметил, что ракетный корабль "Серпухов", который 7 апреля был поврежден в городе Балтийск Калининградской области, из серии "Буян-М". Такого рода корабли мы уже поражали.

По его словам, вероятнее всего, наша разведка работает по всей территории России. И это была работа либо с экипажем, либо непосредственно ударными средствами.

Поскольку разведка сразу доложила о выполнении, очевидно, это была ее работа. То есть, добавил он, произошло спланированное выполнение боевой задачи.

Россия забрасывает авиабомбами Часов Яр

Свитан отметил, что, пока у нас не будет достаточного количества зенитно-ракетных комплексов на линии фронта, россияне будут продолжать уничтожать наши укрепрайоны КАБами или переработанными ФАБами.

Сейчас они пытаются разобрать на молекулы Часов Яр,

– сказал полковник запаса.

По его словам, с данной проблемой мы обращаемся к партнерам, так как сами ее не сможем решить. Потому что очень сложно сбивать планирующую авиабомбу – для этого нужно серьезное количество армейской ПВО.

Он подчеркнул, что у нас сейчас 2 задачи. Во-первых, перехватывать носители, для чего нужны ЗРК с дальностью под 100 километров уровня SAMP/T или Patriot. Во-вторых, нужна разработка дешевого ЗРК с дальностью примерно 15 – 20 километров.

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