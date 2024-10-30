Туда почти ничего не долетает: какие объекты пытается защитить российская ПВО

Неизвестные беспилотники атаковали Чечню, впрочем российские власти не спешат делать что-то для усиления противовоздушной обороны. Более того, она не может защитить даже критически важные объекты в самой России.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что не стоит ожидать бурной реакции Рамзана Кадырова на этот факт. Более того, возможно, России придется помогать не Чечне, а Ирану.

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Какие объекты действительно важны для России

"Обратите внимание, что по Елабуге в Татарстане уже давно ничего не прилетает. Там есть заводы по производству "Шахедов". Может случиться так, что Иран не будет производить дроны, ведь в результате атаки Израиля уничтожено большое количество объектов, системы ПВО", – рассказал Валерий Клочок.

Поэтому встал вопрос, сможет ли Россия помочь Ирану с ПВО, а также с беспилотниками. Хотя не стоит однозначно говорить, что производство в Иране полностью остановлено. Технологии могли экспортировать, но все-таки помощь, вероятно, понадобится.

Вряд ли Кадыров думает, что Елабуге помогли, а Чечне нет. На федеральном уровне эти вопросы решают иначе. Есть элиты, которые понимают, что могут давить на центр. Но существенным это давление точно не будет,

– отметил Валерий Клочок.

Фактически весь Кавказ находится под контролем Рамзана Кадырова. Поэтому он может позволить себе объявлять "кровную месть" и не нести за это никакой ответственности. Реакция Кремля на эту ситуацию была очень сдержанной. Все это дает право Кадырову требовать усиления ПВО, он даже может сам оплатить эти средства.

Учитывая, что сейчас Россия не способна удовлетворить даже потребности Ирана, то история с Кадыровым не будет определяющей. Глава Чечни прекрасно понимает свое место, знает, что никакого вреда Кремль ему не нанесет.

К тому же говорится о разных программах. Например, Елабуга – это место изготовления "Шахедов", что является стратегически важным для России. Особенно, если придется поставлять их в Иран,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Поэтому надо только продолжать делать свое. Атаки беспилотников по Чечне, по нефтяным заводам точно будут иметь свой эффект и смогут "зажечь" Россию именно с Кавказа.