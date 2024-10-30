Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що не варто очікувати бурхливої реакції Рамзана Кадирова на цей факт. Ба більше, можливо, Росії доведеться допомагати не Чечні, а Ірану.

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Які об'єкти справді важливі для Росії

"Зверніть увагу, що по Єлабузі у Татарстані вже давно нічого не прилітає. Там є заводи з виробництва "Шахедів". Може статися так, що Іран не виготовлятиме дрони, адже внаслідок атаки Ізраїлю знищена велика кількість об'єктів, системи ППО", – розповів Валерій Клочок.

Тому постало питання, чи зможе Росія допомогти Ірану з ППО, а також з безпілотниками. Хоча не варто однозначно говорити, що виробництво в Ірані повністю зупинене. Технології могли експортувати, але все-таки допомога, ймовірно, знадобиться.

Навряд чи Кадиров думає, що Єлабузі допомогли, а Чечені ні. На федеральному рівні ці питання розв'язують інакше. Є еліти, які розуміють, що можуть тиснути на центр. Але суттєвим цей тиск точно не буде,

– зауважив Валерій Клочок.

Фактично весь Кавказ перебуває під контролем Рамзана Кадирова. Тому він може дозволити собі оголошувати "кровну помсту" й не нести за це ніякої відповідальності. Реакція Кремля на цю ситуацію була дуже стримана. Все це дає право Кадирову вимагати посилення ППО, він навіть може сам оплатити ці засоби.

Враховуючи, що зараз Росія не здатна задовольнити навіть потреби Ірану, то історія з Кадировим не буде визначальною. Глава Чечні чудово розуміє своє місце, знає, що ніякої шкоди Кремль йому не завдасть.

До того мовиться про різні програми. Наприклад, Єлабуга – це місце виготовлення "Шахедів", що є стратегічно важливим для Росії. Особливо, якщо доведеться постачати їх в Іран,

– підкреслив Валерій Клочок.

Тому треба лише продовжувати робити своє. Атаки безпілотників по Чечні, по нафтових заводах точно матимуть свій ефект і зможуть "запалити" Росію саме з Кавказу.