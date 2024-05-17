Тревожное утро для оккупантов: дроны также атаковали НПЗ в Туапсе
Ночь и утро для Краснодарского края оказалось крайне тревожным. На рассвете в Туапсе раздались мощные взрывы на нефтеперерабатывающем заводе – там вспыхнул пожар.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Кадры попадания неизвестно дрона также попали на видео, передает 24 Канал.
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В Туапсе несколько "пропущенных"
Утром в Туапсе прогремели мощные взрывы. Как пишут в сети, дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод.
Взрывы прогремели во время объявления тревоги – около 06:00. Местные власти заявляют, что Туапсинский НПЗ пытались атаковать 2 дрона, однако "пе-ве-о" якобы ликвидировала БПЛА.
Впрочем, опубликованные в сети кадры наталкивают на мысль, что оккупанты сбивали дроны по нефтеперерабатывающему заводу. Сейчас там вспыхнул пожар, который местные власти называют "локальным возгоранием".
Дроны атаковали НПЗ в Туапсе: смотрите видео
Момент попадания беспилотника также попал на видео. На них видно, как дрон летит в направлении НПЗ, за кадром слышны выстрелы, но беспилотник не сбили.
Дрон атаковал НПЗ в Туапсе: смотрите видео
Традиционно оккупанты заявляют, что пострадавших и разрушений нет. Впрочем, местные власти пока не комментировали атаку на нефтеперерабатывающий завод.
Дроны массированно атаковали Краснодарский край
- Мощные взрывы в Краснодарском крае раздавались с ночи. Так, под ударом оказался Новороссийск. Местные жители жаловались, что в городе прозвучало не менее 30 мощных взрывов.
- Как пишут в сети, под ударом оказался порт Новороссийска. После взрывов он был полностью обесточен. Также исчезло электроснабжение в нескольких районах города.
- Кроме того, в Новороссийске в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе. На опубликованных в сети кадрах видно, как произошло возгорание одной бочки с горючим.
- В результате атаки возникли проблемы с общественным транспортом. Также в школах Новороссийска отменили уроки, а местные жители сообщают, что сегодня остаются дома и не будут работать.
- В то же время российское минобороны заявляет об "успешном отражении атаки". Оккупанты рассказывают сказки о якобы "уничтожении 100 беспилотников", однако паника местных жителей Краснодарского края, пожары и отсутствие электроэнергии свидетельствуют о совсем другой ситуации.