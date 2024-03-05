Утро 5 марта началось с атаки беспилотников на нефтебазу в Белгородской области. Однако после этого БПЛА не успокоились: об опасности начали предупреждать жителей Курской и Воронежской областей, – информирует 24 Канал.
Смотрите также Как Шойгу Крынки "зачистил"․ Каковы масштабы потерь россиян на левобережье Херсонщины – документы
Атака дронов на Россию
Как пишут вражеские телеграм-каналы, в Воронежской области около 10:00 объявили об авиационной опасности.
В то же время в соседней Курской области в небе летали дроны. Оккупанты поспешили обвинить в атаке наше государство и заверить в эффективности так называемой "российской ПВО".
Со стороны Украины в город (Курск – 24 Канал) приближаются беспилотники. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки,
– заявил российский губернатор Гусев.
Незадолго до этого, около 09:30, в российском министерстве обороны информировали, что с помощью противовоздушной обороны якобы сбили БПЛА над Курской областью.
Другие проблемы оккупантов
- Как мы уже писали выше, 5 марта дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Белгородской области. Вследствие этого вспыхнул пожар, о чем не смогли молчать даже власти региона. Российский губернатор Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе прогремел взрыв, но поспешил подчеркнуть, что пострадавших нет. Захватчики заявляли перед тем об "успешно сбитых 3 беспилотниках".
- В ночь на этот день неспокойно было и в Черном море. Утром 5 марта в ГУР Минобороны Украины отчитались об успешном поражении военного корабля оккупантов "Сергей Котов". К операции привлекли специальное подразделение Group 13 украинской разведки, которое применило морские дроны Magura V5. Пошел на дно корабль, что транспортировал ракеты типа "Калибр", в районе Керченского пролива. Врагу даже пришлось перекрывать Крымский мост.
- Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составляют 25 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка. Кроме того, личный состав так называемой "второй армии мира" уменьшился на 419 тысяч единиц личного состава, что является заслугой Сил обороны Украины. Как информировали в Генштабе утром 5 марта, только за минувшие сутки противник потерял 1 070 солдат, 9 танков, 28 боевых бронированных машин и аж 48 артиллерийских систем.