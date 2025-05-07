Коллапс в аэропортах России после атаки БПЛА: авиакомпании массово отменяют и объединяют рейсы

В ночь на 7 мая в России из-за атаки дронов было неспокойно. Известно, что в московских аэропортах после этого образовался коллапс.

Так, авиакомпании в России отменяют и объединяют рейсы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Коллапс в российских аэропортах

Российские авиакомпании начали массовую корректировку своих расписаний. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о "вынужденных отменах и объединениях" рейсов. Так, указывается, что пассажирам обещают перебронирование при наличии свободных мест или возврат стоимости билетов.

Ситуация в российских аэропортах: смотрите видео

Особенно острой является ситуация в московском аэропорту "Внуково", где, по сообщениям очевидцев, на информационных табло все "горит желтым и красным". В терминалах находится очень много людей, кафе переполнены, а найти свободное место практически невозможно.



Коллапс в аэропортах России / Фото из российского телеграм-канала

В то же время в аэропорту Казани самолет, следовавший рейсом Дубай – Москва, вынужден был совершить посадку в Казани из-за закрытия аэропорта "Шереметьево". Причиной стал введенный в столичном аэропорту план "Ковер".

После того, как самолет приземлился, он оставался на стоянке в течение двух часов. Затем экипаж объявил, что всех отвезут в отель, но в конце концов людям отказали в размещении, сославшись на отсутствие мест. В авиакомпании лишь сообщили, что возможный вылет запланирован на 14:05.

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Напомним, что ночью 7 мая были атакованы важные предприятия ВПК в России. В Саранске поражен завод оптоволоконных систем, в Туле атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения", также под атакой был "СПЛАВ".