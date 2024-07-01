Над Брянской областью сбили 18 беспилотников: какие последствия на Курщине

В Брянской области России в ночь на 1 июля оккупанты жаловались из-за атаки беспилотников. Также дроны зафиксировали в небе над Курщиной.

Традиционно российские губернаторы говорили о работе ПВО. Перед этим, в ночь на 30 июня, дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки дронов по России

Ориентировочно в 3:04 1 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы:

9 беспилотников уничтожила их ПВО. В частности, 7 – над Трубчевским районом, два – над Карачевским;

за менее чем полчаса – российская ПВО якобы сбила еще 9 вражеских беспилотников самолетного типа. Мол, 6 уничтожили над Выгоничским районом, 3 – на подлете к городу Брянск.

Традиционно у россиян в регионе якобы нет ни раненых, ни разрушений.

Также враги заявили о дронах в Курской области России. В частности, исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил о 7 украинских беспилотниках, которые якобы сбили в:

Фатежском,

Конышевском,

Курчатовском,

Курских районах.

Смирнов предупредил россиян, что приближаться к обломкам дронов или трогать их нельзя. Мол, надо сообщать об обломках их службам.

Кстати, в ночь на 30 июня взрывная ночь у россиян также была в Курской области. Также жаловались из-за беспилотников губернаторы Белгородской, Брянской, Липецкой областей России.