Во время тревоги в Украине взрывы прогремели в ряде областей России: оккупанты заявили о БПЛА

В России 11 апреля в очередной раз заявили об атаке дронов. Взрывы раздавались в разных областях, а силы "пе-ве-о" якобы сбили все беспилотники.

Об этом пишет ряд российских СМИ и телеграм-каналов. И хотя пропагандисты заявляют, что "все сбили", однако в Липецкой области есть разрушения, передает 24 Канал.

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В России была тревожная ночь

Оккупанты заявили, что в ночь на 11 апреля различные области России оказались под ударом дронов. Так, взрывы раздавались в Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областях, а также в Мордовии.

В общем, российское минобороны отчиталось о сбитии 12 дронов, традиционно обвинив Украину. Оккупанты также опубликовали статистику, где и сколько БПЛА сбили:

Курская область – 3,

Тамбовская область – 3,

Белгородская область – 2,

Брянская область – 1,

Мордовия – 2.

Традиционно оккупанты отчитываются, что системы "пе-ве-о" все сбили, а разрушений и пострадавших якобы нет. Впрочем, впоследствии стало известно, что в Липецкой области все же есть повреждения. Как пишут российские телеграм-каналы, один из дронов в Липецкой области якобы удалось заглушить средствами РЭБ, однако он попал прямо в здание больницы.

Неуклюжесть российских военных российские власти объяснили "отклонением от курса". В результате падения БПЛА пострадал терапевтический корпус – там возник пожар, а также повреждены окна и внешняя отделка здания. О пострадавших традиционно не сообщается.



Больница в Липецке после "успешной" работы российских средств РЭБ / Фото с российских тг-каналов

РосСМИ отмечают, что дрон-камикадзе, вероятно, летел в направлении аэропорта в Липецке. Впрочем, российские средства РЭБ приземлили его прямо в здание больницы.

Тревожно было и в Курской области. Там взрывы раздавались вблизи Железногорского горно-обогатительного комбината. О разрушениях и пострадавших, понятное дело, оккупанты не сообщали.

Ранее оккупанты жаловались на атаку дронов в Таганроге

Чуть ли не каждый день россияне жалуются на атаку беспилотников. Утром 10 апреля тревожно было и в ростовском Таганроге. Там утром объявили тревогу и предупредили об угрозе атаки дронов.

Местных жителей призвали прятаться в укрытиях и подвалах, правда, они оказались запертыми. Так, сетью распространялись видео, как люди пытались попасть в убежища, но им надо было сначала найти ключи, чтобы снять замки.