Про це пише низка російських ЗМІ та телеграм-каналів. Й хоча пропагандисти заявляють, що "все збили", однак у Липецькій області є руйнування, передає 24 Канал.

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У Росії була тривожна ніч

Окупанти заявили, що у ніч проти 11 квітня різні області Росії опинилися під ударом дронів. Так, вибухи лунали у Курській, Тамбовській, Бєлгородській, Брянській і Липецькій областях, а також у Мордовії.

Загалом, російське міноборони відзвітувало про збиття 12 дронів, традиційно звинувативши Україну. Окупанти також опублікували статистику, де та скільки БпЛА збили:

Курська область – 3,

Тамбовська область – 3,

Бєлгородська область – 2,

Брянська область – 1,

Мордовія – 2.

Традиційно окупанти звітують, що системи "пе-ве-о" все збили, а руйнувань та постраждалих буцімто немає. Втім, згодом стало відомо, що у Липецькій області все ж є пошкодження. Як пишуть російські телеграм-канали, один з дронів у Липецькій області нібито вдалося заглушити засобами РЕБ, однак він влучив прямісінько у будівлю лікарні.

Недолугість російських військових російська влада пояснила "відхиленням від курсу". Внаслідок падіння БпЛА постраждав терапевтичний корпус – там виникла пожежа, а також пошкоджено вікна й зовнішнє оздоблення будівлі. Про постраждалих традиційно не повідомляють.



Лікарня у Липецьку після "успішної" роботи російських засобів РЕБ / Фото з російських тг-каналів

РосЗМІ зауважують, що дрон-камікадзе, ймовірно, летів у напрямку аеропорту у Липецьку. Втім, російські засоби РЕБ приземлили його прямісінько у будівлю лікарні.

Тривожно було й у Курській області. Там вибухи лунали поблизу Желєзногорського гірничо-збагачувального комбінату. Про руйнування та постраждалих, ясна річ, окупанти не повідомляли.

Раніше окупанти бідкалися на атаку дронів у Таганрозі

Чи не кожного дня росіяни бідкаються на атаку безпілотників. Зранку 10 квітня тривожно було й у ростовському Таганрозі. Там вранці оголосили тривогу й попередили про загрозу атаки дронів.

Місцевих жителів закликали ховатися в укриттях та підвалах, щоправда, вони виявилися замкненими. Так, мережею ширилися відео, як люди намагалися потрапити в сховища, але їм треба було спочатку знайти ключі, щоб зняти замки.