Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Через небезпеку атаки БпЛА росіян закликають спускатися у підвали, передає 24 Канал.

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У Росії бідкаються на атаку дронів

Ранок 10 квітня виявився дуже тривожним для ростовського Таганрогу. Близько о 09:45 у місті почали лунати сирени, а згодом губернатор Ростовської області. Місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що місто нібито атакують безпілотники.

Згодом губернатор Васілій Голубєв також написав, що Ростовську область нібито атакують безпілотники. Він закликав місцевих жителів, особливо мешканців Таганрогу, спуститися у підвали або, якщо такої змоги немає, бути у кімнатах без вікон.

У Таганрозі оголошено небезпеку атаки БпЛА. Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки. Прошу зберігати спокій, бути пильними та готовими за необхідності швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці – у будівлю, під'їзд чи підвал,

– написав Голубєв.

Близько о 10:10 у Таганрозі оголосили відбій тривоги.

Водночас традиційно росіяни бідкаються на закриті укриття. У мережі знову й знову з'являються кадри, як місцеві жителі намагаються потрапити до сховищ, втім вони замкнені, а ключ від них треба шукати у різних місцях.

У Таганрозі бідкаються на закриті укриття: дивіться відео

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