Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Через небезпеку атаки БпЛА росіян закликають спускатися у підвали, передає 24 Канал.
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У Росії бідкаються на атаку дронів
Ранок 10 квітня виявився дуже тривожним для ростовського Таганрогу. Близько о 09:45 у місті почали лунати сирени, а згодом губернатор Ростовської області. Місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що місто нібито атакують безпілотники.
Згодом губернатор Васілій Голубєв також написав, що Ростовську область нібито атакують безпілотники. Він закликав місцевих жителів, особливо мешканців Таганрогу, спуститися у підвали або, якщо такої змоги немає, бути у кімнатах без вікон.
У Таганрозі оголошено небезпеку атаки БпЛА. Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки. Прошу зберігати спокій, бути пильними та готовими за необхідності швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці – у будівлю, під'їзд чи підвал,
– написав Голубєв.
Близько о 10:10 у Таганрозі оголосили відбій тривоги.
Водночас традиційно росіяни бідкаються на закриті укриття. У мережі знову й знову з'являються кадри, як місцеві жителі намагаються потрапити до сховищ, втім вони замкнені, а ключ від них треба шукати у різних місцях.
У Таганрозі бідкаються на закриті укриття: дивіться відео
Атаки дронів у Росії: останні новини
- У вівторок, 9 квітня, дрони атакували Воронезьку область. Як згодом повідомили у розвідці, під ударом опинився авіаремонтний завод у Борисоглєбську. За попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства.
- Перед цим, 8 квітня, росіяни бідкалися на атаку безпілотників у Курській області. Місцеві жителі заявляють, що безпілотник буцімто скинув вибухівку на території колишнього спиртзаводу неподалік села Гуєво Суджанського району – там спалахнула пожежа.
- Чи не кожного дня бідкаються на вибухи й у Бєлгородській області. Губернатор Гладков традиційно розповідає, що "пе-ве-о" все збила, втім, чомусь виникають руйнування. Так, 7 квітня у Бєлгородській області було пошкоджено лінію газопередачі.