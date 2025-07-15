Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что завод "Энергия" является стратегически важным для России. Там продолжалось формирование систем для пусков ракет, самолетов и других средств поражения.

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Чем для России важен завод "Энергия"?

Николай Маломуж отметил, что завод отвечал за формирование в российской армии ударных групп высокого радиуса действия.

Обесценивание таких возможностей, в частности пусков и полетов дает возможность помешать новым наступательным операциям и ударам по украинским территориям,

– предположил он.

Удар по заводу "Энергия" может повлечь нарушение определенных этапов производства и комплектования оружия. Генерал армии считает, что это может стать еще 1 фактором, чтобы помешать успеху оккупантов на поле боя.

Масштабы ударов могут быть разными, однако даже средние повреждения на заводе потребуют нескольких месяцев на восстановление и ремонт.

Эти месяцы для нас важны, учитывая заявление Трампа о 50 днях (лидер США дал Владимиру Путину время, чтобы согласиться на мирные переговоры – 24 Канал). Нейтрализация таких поставок – это уменьшение производства ракет, которые изготавливают россияне,

– пояснил Николай Маломуж.

Напомним, украинские беспилотники 3 июля 2025 года во второй раз нанесли удар по заводу "Энергия" в Елецкой Липецкой области, который, по данным разведки, производит элементы питания для российских управляемых авиабомб. После атаки на предприятии возник пожар и произошла эвакуация персонала. Повторная целевая атака свидетельствует о стратегической важности этого объекта для российского военно-промышленного комплекса.