Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що завод "Енергія" є стратегічно важливим для Росії. Там тривало формування систем для пусків ракет, літаків та інших засобів ураження.

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Чим для Росії важливий завод "Енергія"?

Микола Маломуж зауважив, що завод відповідав за формування у російському війську ударних груп високого радіуса дії.

Знецінення таких можливостей, зокрема пусків та польотів дає можливість завадити новим наступальним операціям і ударам по українських територіях,

– припустив він.

Удар по заводу "Енергія" може спричинити порушення певних етапів виробництва та комплектування зброї. Генерал армії вважає, що це може стати ще 1 фактором, щоб завадити успіху окупантів на полі бою.

Масштаби ударів можуть бути різними, проте навіть середні пошкодження на заводі потребуватимуть кількох місяців на відновлення та ремонт.

Ці місяці для нас важливі, зважаючи на заяву Трампа щодо 50 днів (лідер США дав Володимиру Путіну час, щоб погодитись на мирні переговори – 24 Канал). Нейтралізація таких постачань – це зменшення виробництва ракет, які виготовляють росіяни,

– пояснив Микола Маломуж.

Нагадаємо, українські безпілотники 3 липня 2025 року вдруге завдали удару по заводу "Енергія" в Єлеці Липецької області, який, за даними розвідки, виготовляє елементи живлення для російських керованих авіабомб. Після атаки на підприємстві виникла пожежа та відбулася евакуація персоналу. Повторна цільова атака свідчить про стратегічну важливість цього об'єкта для російського військово-промислового комплексу.