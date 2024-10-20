Что атаковали этой ночью и какими будут последствия, в ежедневной сводке для 24 Канала разобрал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Взрывы в России

В ночь на 20 октября более сотни беспилотников долетела до шести регионов России, в том числе и Московской области.

В Дзержинске, предположительно, ударили по одному из крупнейших российских заводов, который производит взрывчатку – заводу Свердлова. От украинской границы расстояние туда более 1000 километров.

Также мэр Москвы жаловался, что беспилотники долетели до Раменского городского округа. Всего в России отчитались об "уничтожении" 43 БПЛА над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 – над Орловской, 8 – над Нижнегородской, 7 – над Белгородской, 6 – над Брянской, 1 – над территорией Московской области.

Свитан отметил, что для выполнения подобных задач Украине критически необходимы западные ракеты и разрешение бить ими по территории России. Ведь беспилотники могут повредить подобные военные объекты, но не разрушить. Для такой задачи нужна боеголовка минимум с полтонны взрывчатки.

Подрывы на Юге

Украинские партизаны активно работают и в Крыму. Появилась информация, что в районе Геническа в населенном пункте Новоалексеевка проходит серьезная логистическая ветка врага, где был взорван релейный модуль.

Это не остановит полностью логистику россиян, но заставит их переключаться на другие механизмы управления железнодорожным движением, что займет на несколько часов больше времени, объяснил Свитан.

Возле Алешек оккупанты самостоятельно взорвали мост, ведь опасаются возможного наступления сил обороны Украины на это направление. За последний месяц враг перебросил туда дополнительные силы и средства, активизировался от Кинбурнской косы до Алешек.

Боятся, прекрасно понимают, что задача ВСУ – растянуть врага по линии фронта вроде Курской операции,

– отметил военный эксперт.