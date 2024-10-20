Що атакували цієї ночі та якими будуть наслідки в щоденному зведенні для 24 Каналу розібрав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

До теми Зберігалися Су-34, Су-35 та МіГ-31К: у Генштабі відзвітували про атаку по аеродрому в Липецьку

Вибухи у Росії

В ніч на 20 жовтня понад сотня безпілотників долетіла до шести регіонів Росії, зокрема і Московської області.

У Дзержинську, імовірно, ударили по одному з найбільших російських заводів, який виробляє вибухівку – заводу Свердлова. Від українського кордону відстань туди понад 1000 кілометрів.

Також мер Москви бідкався, що безпілотники долетіли до Раменського міського округу. Загалом у Росії відзвітувалися про "знищення" 43 БпЛА над Курською областю, 27 – над Липецькою, 18 – над Орловською, 8 – над Нижегородською, 7 – над Білгородською, 6 – над Брянською, 1 – над територією Московської області.

Світан наголосив, що для виконання подібних завдань Україні критично необхідні західні ракети та дозвіл бити ними по території Росії. Адже безпілотники можуть пошкодити подібні воєнні об'єкти, але не зруйнувати. Для такого завдання потрібна боєголовка щонайменше з пів тонни вибухівки.

Підриви на Півдні

Українські партизани активно працюють і в Криму. З’явилася інформація, що в районі Генічеська в населеному пункті Новоолексіївка проходить серйозна логістична гілка ворога, де був підірваний релейний модуль.

Це не зупинить повністю логістику росіян, але змусить їх перемикатися на інші механізми керування залізничним рухом, що займе на кілька годин більше часу, пояснив Світан.

Біля Олешок окупанти самостійно підірвали міст, адже побоюються можливого наступу сил оборони України на цей напрямок. За останній місяць ворог перекинув туди додаткові сили та засоби, активізувався від Кінбурнської коси до Олешок.

Бояться, чудово розуміють, що завдання ЗСУ – розтягти ворога по лінії фронту на кшталт Курської операції,

– зауважив військовий експерт.