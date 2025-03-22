В Самарской области заявили о "попытке атаки" БпЛА на предприятие, изготавливающее взрывчатку

Дроны атаковали Самарскую область России утром 22 марта. Под прицелом было предприятие города Чапаевск.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

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Что известно об атаке БпЛА на Самарскую область

Федорищев сообщил, что утром была "попытка атаки" на одно из промышленных предприятий Чапаевска.

Уважаемые жители Самарской области. Сегодня рано утром врагом была осуществлена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска,

– написал он.

Губернатор также отметил, что повреждений и пострадавших якобы нет. Он добавил, что якобы был ликвидирован 1 БпЛА.

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В сети сообщили, что под ударом мог оказаться АО "Промсинтез", который является наследником Самарского Сергеевского завода взрывчатых веществ. Сейчас это предприятие является одним из ключевых производителей промышленных взрывчатых веществ в России.

Добавим, что в Минобороны России сообщили о якобы уничтожении и перехвате 47 БпЛА в ночь на 22 марта.