Там должна была быть Грета Тунберг: в Средиземном море дроны атаковали судно с активистами

Ночью 3 мая в Средиземном море неподалеку от берегов Мальты неизвестные дроны атаковали гражданское судно "Совесть", которое перевозило гуманитарную помощь и активистов в Газу. Корабль отправился в путь из Туниса во вторник вечером.

Международная неправительственная организация "Коалиция флотилии свободы" сообщила, что дроны дважды поразили носовую часть корабля, из-за чего образовалась пробоина в корпусе и начался пожар. Атака была направлена конкретно на генератор судна, и теперь есть риск, что оно может затонуть, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Среди активистов, которые должны были отправиться в Газу, была Грета Тунберг

Правительство Мальты сообщило, что все на борту судна "в безопасности", и что пожар на судне "был взят под контроль в течение ночи". Также в Валлете отметили, что к месту происшествия был отправлен буксир, но члены экипажа отказались сесть на него. Активисты тем временем рассказали, что Кипр ответил на сигнал SOS, прислав судно, но оно не предоставило "необходимой электрической поддержки".

Пожар на борту "Совести": смотрите видео

По данным "Коалиции", на борту пораженного корабля находятся 30 международных активистов по правам человека. В Мальте называют другие цифры – 12 членов экипажа и четверо активистов.

Коалиция "Флотилия Свободы" заявила, что планировала отправиться в Газу с пассажирами, среди которых была климатическая активистка Грета Тунберг, с целью "обжаловать незаконную осаду и блокаду Газы со стороны Израиля".

Организаторы сообщили BBC, что группа "действовала в полной тайне и под полной медиаблокадой", чтобы предотвратить "саботаж" при подготовке к рейсу в сторону Газы, где около двух миллионов палестинцев находятся под блокадой израильских военных уже два месяца.

Климатическая активистка Грета Тунберг была среди тех, кто планировал присоединиться к судну после его отплытия в Газу в пятницу.

Во время общения с журналистами в Валлетте она сказала: "Я была частью группы, которая должна была сегодня сесть на это судно, чтобы продолжить путешествие в Газу – это одна из многих попыток открыть гуманитарный коридор и сделать наш вклад в борьбу с незаконной осадой Газы Израилем".

Тунберг добавила, что, насколько ей известно, судно до сих пор находится в месте атаки, потому что любое движение может привести к попаданию воды внутрь.

Очевидно одно – мы, правозащитные активисты, будем и дальше делать все возможное, чтобы требовать свободной Палестины и открытия гуманитарного коридора", – сказала она.

Активисты подозревают, что за нападением на судно может стоять Израиль. Сам Тель-Авив заявил, что будет расследовать инцидент. В Турции тем временем решительно осудили нападение на гражданское судно. Там заявили, что на судне находились граждане Турции, добавив, что состояние здоровья экипажа и пассажиров на борту удовлетворительное.

Напомним, что в марте ЦАХАЛ начал наземную операцию в Секторе Газа, с целью создания буферной зоны между севером и югом анклава. Израиль закрыл все переходы в Газу – запретил ввоз всех товаров, включая еду, топливом и лекарствами.