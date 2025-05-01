Дроны атакуют Татарстан: в Елабуге активно работает российская ПВО
- В Татарстане, в частности в Елабуге, происходят атаки дронов, активно работает российская ПВО.
- Местные сообщают о многочисленных взрывах, а аэропорт в Нижнекамске закрыт.
Местные жители российской Елабуги, что в Татарстане, сообщают о многочисленных взрывах. В республике работает ПВО, закрыт аэропорт.
Официально власти России никак эту атаку не комментируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Дроны атакуют российскую Елабугу
Ударные беспилотники атакуют российский город Елабуга в Татарстане. Местные жители сообщают об активной работе ПВО.
Серия взрывов в небе началась примерно в 22:40. До этого уже закрыли аэропорт в Нижнекамске, который не принимает и не отправляет самолеты.
А пока российские власти молчат, россияне снимают "фейерверки" в небе.
К слову, в Елабуге расположен завод по сборке беспилотников типа Shahed.
Дроны атакуют Елабугу: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)
В российском Татарстане работает ПВО: смотрите видео
Беспилотники атаковали Елабугу: смотрите видео
Напомним, в Белгородской области России поезд наехал на взрывчатку. Из-за взрыва ЛЭП упала на контактную сеть, из-за чего движение поездов временно стало невозможным. В результате взрыва никто не пострадал.