Дроны атакуют Татарстан: в Елабуге активно работает российская ПВО

Местные жители российской Елабуги, что в Татарстане, сообщают о многочисленных взрывах. В республике работает ПВО, закрыт аэропорт.

Официально власти России никак эту атаку не комментируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Дроны атакуют российскую Елабугу

Ударные беспилотники атакуют российский город Елабуга в Татарстане. Местные жители сообщают об активной работе ПВО.

Серия взрывов в небе началась примерно в 22:40. До этого уже закрыли аэропорт в Нижнекамске, который не принимает и не отправляет самолеты.

А пока российские власти молчат, россияне снимают "фейерверки" в небе.

К слову, в Елабуге расположен завод по сборке беспилотников типа Shahed.

Дроны атакуют Елабугу: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика!)

В российском Татарстане работает ПВО: смотрите видео

Беспилотники атаковали Елабугу: смотрите видео

Напомним, в Белгородской области России поезд наехал на взрывчатку. Из-за взрыва ЛЭП упала на контактную сеть, из-за чего движение поездов временно стало невозможным. В результате взрыва никто не пострадал.