ПВО в Ленинградской области ставили, чтобы защищаться от НАТО, – ISW
Источник:ISW
В ночь на 21 января в Ленинградской области под ударом украинских спецслужб оказался морской нефтяной терминал. В результате успешной атаки он полностью прекратил работу.
В ночь на 21 января взрывы также раздавались и в Смоленской области. Там атаковали авиаремонтный завод.
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Российская ПВО в Ленинградской области не готова к атакам
Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на российские источники, отметили – системы ПВО плохо защищают Ленинградскую область. Скорее всего, оккупанты установили их для "защиты" от гипотетических атак НАТО. Однако оккупанты не были готовы к ударам с Юга. В ISW утверждают, что сейчас российские военные реформируют Ленинградский военный округ для того, чтобы подготовиться к войне с Альянсом, поэтому системы и средства ПВО сосредоточены на границе с НАТО.
Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перерасположить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения,
– акцентировали аналитики.
Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что российские военные используют системы "Панцирь", а они, вероятно, не в состоянии защитить все важные стратегические объекты в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем и средств ПВО. Аналитики отмечают, что продолжение атак в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом.
В России поразили ряд важных объектов 21 января: что известно
- Ночь на 21 января оказалась достаточно тревожной для россиян. Взрывы раздавались в Тульской, Орловской, Смоленской и Ленинградской областях.
- Да, в Тульской области под ударом оказался завод "Щегловский вал" – это одно из крупнейших оборонных предприятий России. Завод был атакован беспилотниками. К слову, на "Щегловском валу" разрабатывают управляемое оружие для сухопутных войск России, систем ПВО, быстрострельных пушек и боевого стрелкового оружия. В частности, в цехах завода собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".
- В Смоленской области украинские беспилотники атаковали авиаремонтный завод. Известно, что там производят и ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух – земля". Кроме того, завод не впервые оказался под атакой – в октябре 2023 года туда также посетил "хлопок".
- Украинские беспилотники также успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Усть-Луге Ленинградской области – в морском порту пылал нефтяной терминал "Новатек". Как сообщили источники в СБУ, украинские БПЛА успешно атаковали терминал. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, всех работников пришлось эвакуировать, а впоследствии терминал совсем прекратил работу.