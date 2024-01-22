ПВО в Ленинградской области ставили, чтобы защищаться от НАТО, – ISW

В ночь на 21 января в Ленинградской области под ударом украинских спецслужб оказался морской нефтяной терминал. В результате успешной атаки он полностью прекратил работу.

В ночь на 21 января взрывы также раздавались и в Смоленской области. Там атаковали авиаремонтный завод.

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Российская ПВО в Ленинградской области не готова к атакам

Аналитики Института изучения войны, ссылаясь на российские источники, отметили – системы ПВО плохо защищают Ленинградскую область. Скорее всего, оккупанты установили их для "защиты" от гипотетических атак НАТО. Однако оккупанты не были готовы к ударам с Юга. В ISW утверждают, что сейчас российские военные реформируют Ленинградский военный округ для того, чтобы подготовиться к войне с Альянсом, поэтому системы и средства ПВО сосредоточены на границе с НАТО.

Украинские удары в Ленинградской области могут заставить российские силы перерасположить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения,

– акцентировали аналитики.

Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что российские военные используют системы "Панцирь", а они, вероятно, не в состоянии защитить все важные стратегические объекты в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем и средств ПВО. Аналитики отмечают, что продолжение атак в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом.

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