Украина была под ударом "Шахедов": хронология вечерней атаки дронов

Россия ежедневно атакует наше государство с помощью воздушного оружия, подвергая опасности мирных украинцев. В частности, использует враг дроны-камикадзе.

21 февраля вечером после воздушной тревоги стало известно, что Россия запустила по нашим городам беспилотники. Больше об этом читайте в материале, который подготовил в формате хронологии 24 Канал.

Смотрите также Не Будапештский меморандум 2․0: что дают Украине подписанные договоры по безопасности со странами G7