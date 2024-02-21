Украина была под ударом "Шахедов": хронология вечерней атаки дронов

21 февраля 2024, 23:04
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Россия ежедневно атакует наше государство с помощью воздушного оружия, подвергая опасности мирных украинцев. В частности, использует враг дроны-камикадзе.

21 февраля вечером после воздушной тревоги стало известно, что Россия запустила по нашим городам беспилотники. Больше об этом читайте в материале, который подготовил в формате хронологии 24 Канал.

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22:56, 21 февраля

В Воздушных силах объявили об отбое угрозы ударных беспилотников по областям.


Карта воздушных тревог по состоянию на 22:54, 21 февраля

22:15, 21 февраля

Дроны – в Полтавской области летят курсом на Миргород.

22:14, 21 февраля

Несколько групп ударных БПЛА заметили центральной части Полтавской области. Курс – северо-западный.

В то же время дроны в Харьковской области фиксируют в районе Чугуева. Их курс – на Харьков.

21:53, 21 февраля

Несколько групп ударных "Шахедов" – в южном, центральном и северном районах Полтавской области. Они летят на Сумщину.

21:32, 21 февраля

Пару групп "Шахедов" – между Кировоградской и Днепропетровской областями. Они направляются северным и северо-восточным курсом.

В то же время беспилотники фиксируют в:

  • Пятихатском районе Днепропетровской области, курс северо-восточный;
  • Новосанжарском районе Полтавской области, курс северный – на Полтаву;
  • на границе Харьковской, Сумской и Полтавской областей, курс северо-западный;
  • районе Каменского водохранилища, курс северный и северо-восточный.
20:41, 21 февраля

  • Несколько групп дронов – в Херсонской области, а именно – Великоалександровском районе. Их курс – северо-западный.
  • БПЛА фиксируют и на территории Криворожского района Днепропетровской области. Курс полета дронов – северный.
  • Также беспилотники заметили в Юрьевском районе Днепропетровской области. Курс – северный и северо-восточный.
20:30, 21 февраля

Воздушные силы пишут о ракете в Одесской области.

20:22, 21 февраля

Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в направлении Днепра, а именно – в Синельниковском районе.

В Воздушных силах сообщили в 19:56, что для Днепропетровской и Запорожской областей существует угроза ударных БПЛА.

Уже через 10 минут стало известно, что дроны на границе Запорожской и Днепропетровской областей в Новониколаевском районе. Их курс – северный.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак