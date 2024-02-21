Украина была под ударом "Шахедов": хронология вечерней атаки дронов
Россия ежедневно атакует наше государство с помощью воздушного оружия, подвергая опасности мирных украинцев. В частности, использует враг дроны-камикадзе.
21 февраля вечером после воздушной тревоги стало известно, что Россия запустила по нашим городам беспилотники. Больше об этом читайте в материале, который подготовил в формате хронологии 24 Канал.
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Дроны – в Полтавской области летят курсом на Миргород. Несколько групп ударных БПЛА заметили центральной части Полтавской области. Курс – северо-западный. В то же время дроны в Харьковской области фиксируют в районе Чугуева. Их курс – на Харьков. Несколько групп ударных "Шахедов" – в южном, центральном и северном районах Полтавской области. Они летят на Сумщину. Пару групп "Шахедов" – между Кировоградской и Днепропетровской областями. Они направляются северным и северо-восточным курсом. В то же время беспилотники фиксируют в: Воздушные силы пишут о ракете в Одесской области. Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в направлении Днепра, а именно – в Синельниковском районе. В Воздушных силах сообщили в 19:56, что для Днепропетровской и Запорожской областей существует угроза ударных БПЛА. Уже через 10 минут стало известно, что дроны на границе Запорожской и Днепропетровской областей в Новониколаевском районе. Их курс – северный.
Дроны – в Полтавской области летят курсом на Миргород.
Несколько групп ударных БПЛА заметили центральной части Полтавской области. Курс – северо-западный.
В то же время дроны в Харьковской области фиксируют в районе Чугуева. Их курс – на Харьков.
Несколько групп ударных "Шахедов" – в южном, центральном и северном районах Полтавской области. Они летят на Сумщину.
Пару групп "Шахедов" – между Кировоградской и Днепропетровской областями. Они направляются северным и северо-восточным курсом.
В то же время беспилотники фиксируют в:
Воздушные силы пишут о ракете в Одесской области.
Беспилотные летательные аппараты зафиксировали в направлении Днепра, а именно – в Синельниковском районе.
В Воздушных силах сообщили в 19:56, что для Днепропетровской и Запорожской областей существует угроза ударных БПЛА.
Уже через 10 минут стало известно, что дроны на границе Запорожской и Днепропетровской областей в Новониколаевском районе. Их курс – северный.