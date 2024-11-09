Дроны ударили по ключевому для войск России химкомбинату: сводка от Свитана

Украинские дроны атаковали Алексинский химический комбинат, который производит боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК. В целом в направлении Москвы есть много важных для России военных объектов.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что такие дроновые атаки нужно масштабировать.

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Атака дронов на Алексинский химкомбинат в России

Свитан отметил, что Алексинский химический комбинат находится у реки Ока в Тульской области. Это более чем в 100 километрах от Москвы, то есть речь идет об общем направлении на столицу страны-агрессора.

В Москве, Подмосковье есть большое количество военных объектов, начиная от химпрома и заканчивая сборочными конвейерами ракетной авиационной техники,

– отметил полковник запаса.

Поэтому, подчеркнул он, наши спецслужбы, в частности СБУ и ССО, продолжают выполнять подобные задачи. Сейчас они еще не масштабированы, поскольку, чтобы наносить серьезный ущерб беспилотниками – одномоментно нужно запускать их более сотни. Таким образом БПЛА продавят ПВО противника.

Чем опасны "Шахеды" с термобарическим зарядом

Россия начала активнее применять "Шахеды" с термобарической боевой частью. Полковник запаса подчеркнул, что это геноцидный снаряд. Внутри него содержится вещество, которое распыляется во время удара, а затем взрывается. Куда оно попадет – то помещение практически полностью выгорает.

Выжить практически невозможно, то есть термобарический заряд направлен именно на большие потери среди мирного населения,

– сказал Свитан.

Поэтому, резюмировал он, одна из основных задач заключается в том, чтобы не допустить "Шахеды" в города, пытаясь сбивать их на подходах к населенным пунктам.