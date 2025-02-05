Газовое облако после атаки дронов: жители Астрахани жалуются на запах

После удара по газоперерабатывающему заводу город заполонил запах газа. Власти говорят, что угрозы нет.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление губернатора региона Игоря Бабушкина. После атаки дронов на Астраханский газоперерабатывающий завод область накрыло облако газа со специфическим запахом.

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Газовое облако над регионом

Губернатор Астраханской области сообщил, что утром город оказался в газовом облаке, которое появилось в результате запуска установок после остановки производства. По его словам, это обычный процесс одорирования газа, не несущий угрозы для здоровья людей.

Сейчас идет процесс пусконаладки, в частности запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, могли видеть эти факелы. Часть из них была погашена из-за остановки работы завода,

– написал губернатор.

Он также заверил, что газовое облако постепенно смещается в степь и не должно представлять опасности для жителей.

Последствия атаки дронов

Напомним, что в ночь на 3 февраля беспилотники атаковали территорию России, в частности Астраханский газоперерабатывающий завод и Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. По данным источников, это была совместная операция СБУ и ССО Украины.

Российские власти традиционно пытаются преуменьшить последствия атак, одновременно в соцсетях появляются сообщения местных жителей о сильном запахе газа и возможных рисках для здоровья. Несмотря на официальные заверения, в регионе остается напряженная ситуация.