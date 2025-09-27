Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области: Укрзализныця рассказала о последствиях
В ночь на 27 сентября дроны снова атаковали Украину. Одной из целей врага стала железная дорога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Что известно о новой атаке на железную дорогу?
Повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате российской атаки дронами фиксируют в Одесской области.
К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов, – указали там.
Укрзализныця отметила, что движение поездов уже удалось восстановить. Железнодорожники делают все, чтобы сократить задержки рейсов.
По состоянию на 9:00 задерживаются такие поезда:
- №105/106 Одесса-Главная – Киев(+3:42);- №105/106 Киев – Одесса-Главная (+3:03);- №11/12 Львов – Одесса-Главная (+2:30);- №25/26 Ясиня – Одесса-Главная (+1:50);- №135/136 Черновцы – Одесса-Главная (+1:50);- №77/78 Ковель – Одесса-Главная (+1:32);- №91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:16);- №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+0:57).
Важно! Следить за опозданием поездов можно по ссылке.
Что известно об атаке на Украину?
Силами ПВО этой ночью обезврежено 97 из 115 вражеских БпЛА. Есть попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
В Запорожье дроны попали в объект гражданской инфраструктуры. Вследствие вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.
В Винницкой области россияне атаковали критическую инфраструктуру. Известно о повреждении жилого дома, в котором пока отсутствует электроснабжение. Травмированных нет.
Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что враг уже начал разведку энергетических объектов Украины. Поэтому, вероятно, оккупанты попытаются бить по ним, что может привести к отключениям.