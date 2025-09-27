Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области: Укрзализныця рассказала о последствиях

В ночь на 27 сентября дроны снова атаковали Украину. Одной из целей врага стала железная дорога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно о новой атаке на железную дорогу?

Повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате российской атаки дронами фиксируют в Одесской области.

К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов, – указали там.

Укрзализныця отметила, что движение поездов уже удалось восстановить. Железнодорожники делают все, чтобы сократить задержки рейсов.

По состоянию на 9:00 задерживаются такие поезда:

- №105/106 Одесса-Главная – Киев(+3:42);- №105/106 Киев – Одесса-Главная (+3:03);- №11/12 Львов – Одесса-Главная (+2:30);- №25/26 Ясиня – Одесса-Главная (+1:50);- №135/136 Черновцы – Одесса-Главная (+1:50);- №77/78 Ковель – Одесса-Главная (+1:32);- №91/92 Одесса-Главная – Краматорск (+1:16);- №35/36 Одесса-Главная – Пшемысль Главный (+0:57).

Важно! Следить за опозданием поездов можно по ссылке.

Что известно об атаке на Украину?