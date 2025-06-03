Рыльск на Курщине атаковали БпЛА: какие последствия налета дронов

Ночью неизвестные дроны атаковали Рыльск в России. Жители слышали взрывы и сообщили, куда возможно долетели БпЛА.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Дроны чуть ли не каждую ночь залетают на территорию России, нанося ущерб ее оборонной сфере.

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Что известно об атаке дронов по Рыльску

Российские СМИ утверждают, что группа дронов атаковала город Рыльск, расположенный в Курской области. Как обычно, в запуске дронов обвиняют Вооруженные Силы Украины. Сообщается, что на месте, где упали обломки БпЛА, начался пожар.

Местные жители отметили, что взрывы раздавались возле Рыльска и недалеко от села Крупец 3 мая около 23:00. Несколько дронов, вероятно, сбила российская "певео". Среди воздушных целей были и FPV-дроны. Возгорание произошло возле одного из домов в районе.

Вероятно, поражены пункты постоянной дислокации врага в Боровском, что возле Рыльска,

– говорится в сообщении.

Дроны снова атаковали Курскую область: смотрите видео

Жители показали, как БпЛА атаковали Рыльск: видео

Власти прокомментировали атаку и ее последствия. Исполняющий обязанности губернатора Курщины Александр Хинштейн отметил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере четыре дачных дома. Также известно, что во время налета дронов пострадала 66-летняя россиянка, угроз ее жизни нет.

Последствия атаки дронов по Курской области / Фото ASTRA

Губернатор добавил, что ранее в Рыльске произошли два целенаправленных удара дронами по водонапорной башне и башне очистных сооружений.

Кроме того, в результате атаки дронов в селе Тереховка сгорел частный жилой дом. Жители успели эвакуироваться.

В сообществах писали, что на этот раз дроны целились по воинской части, где уже были прилеты 15 апреля.

Курскую область дроны атаковали и в ночь на 31 мая. БпЛА вызвали пожары в Рыльске и Льгове. Тогда беспилотники могли долететь до складов топлива или боеприпасов оккупантов.