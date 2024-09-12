Украину атакуют дроны: где сейчас раздается опасность
Российские оккупанты запустили дроны по территории Украины. Воздушные силы традиционно призывают людей во время тревоги находиться в укрытиях.
Где в Украине раздается воздушная тревога, и в каком месте летают российские беспилотники – читайте в тексте 24 Канала.
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Активность вражеской тактической авиации на Северо-Востоке, Восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. "Шахеды" на севере Николаевщины курсом на Запад. Группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
Активность вражеской тактической авиации на Северо-Востоке, Восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
"Шахеды" на севере Николаевщины курсом на Запад.
Группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.