Украину атакуют дроны: где сейчас раздается опасность

Российские оккупанты запустили дроны по территории Украины. Воздушные силы традиционно призывают людей во время тревоги находиться в укрытиях.

Где в Украине раздается воздушная тревога, и в каком месте летают российские беспилотники – читайте в тексте 24 Канала.

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