Украину атакуют дроны: где сейчас раздается опасность

12 сентября 2024, 22:10
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Автор: Диана Квасневская

Российские оккупанты запустили дроны по территории Украины. Воздушные силы традиционно призывают людей во время тревоги находиться в укрытиях.

Где в Украине раздается воздушная тревога, и в каком месте летают российские беспилотники – читайте в тексте 24 Канала.

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22:25, 12 сентября

Активность вражеской тактической авиации на Северо-Востоке, Восточном направлении, над акваториями Азовского и Черного морей.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

22:23, 12 сентября

"Шахеды" на севере Николаевщины курсом на Запад.

21:48, 12 сентября

Группа "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.