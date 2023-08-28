Главная задача – не аэродромы: на что именно целят дроны в России и каковы их возможности

Война продолжает переходить на территорию России, с аэродромов ежедневно поступают интересные новости. Так оккупанты жаловались, что минувшей ночью неизвестные дроны атаковали аэрдром в Брянской области.

Однако целью там есть вовсе не сама инфраструктура аэродрома, а другое. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик инструктор Роман Свитан.

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Серьезно повредить аэродром беспилотник, к сожалению, не может, заметил Свитан. Для того, чтобы нанести серьезный ущерб одному аэродрому, нужно использовать чуть ли не весь запас рэкет россиян.

Невозможно аэродром вывести из строя, очень быстро все восстанавливается. Полосу разрушить практически невозможно, только когда на нее заходит эскадрилья фронтовых бомбардировщиков, которая высыпает бетонобойные бомбы, которые уже разрушают полосу, а все остальное аэродром из строя не выведет.

– добавил летчик-инструктор.

На что целятся дроны

В то же время дроны-камикадзе являются очень эффективным оружием для поражения летательных объектов, находящихся на аэродромах. Самолет, чтобы быть легким и маневровыми в воздухе, делается так, что его очень легко поразить.

Поскольку самолеты очень технологичны, поэтому даже малейшее повреждение и выведение из строя детали парализует надолго самолет и требует длительного восстановления.

Поэтому беспилотники используются как раз для поражения самолетов, даже не уничтожения, хватает только поражения. Именно их атакуют на русских аэродромах.

Даже 200 граммов взрывчатки способны повредить самолет,

– добавил военный аналитик.

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