Однак ціллю там є зовсім не сама інфраструктура аеродрому, а дещо інше. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор Роман Світан.
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Серйозно пошкодити аеродром безпілотник, на жаль, не може, зауважив Світан. Для того, щоб завдати серйозних збитків одному аеродрому потрібно використати ледь не увесь запас рекет росіян.
Неможливо аеродром вивести з ладу, дуже швидко все відновлюється. Смугу зруйнувати практично неможливо, лише коли на неї заходить ескадрилья фронтових бомбардувальників, яка висипає бетонобійні бомби, які вже руйнують смугу, а все решта аеродром з ладу не виведе,
– додав льотчик-інструктор.
На що цілять дрони
Натомість дрони-камікадзе є дуже ефективною зброєю для ураження літальних об'єктів, які перебувають на аеродромах. Літак, аби бути легким та маневровими в повітрі робиться так, що його дуже легко вражати.
Оскільки літаки дуже технологічні, тому навіть найменше пошкодження і виведення з ладу деталі паралізує надовго літак і потребує тривалого відновлення.
Тому безпілотники використовується якраз для ураження літаків, навіть не знищення, вистачає лише ураження. Саме їх атакують на російських аеродромах.
Навіть 200 грамів вибухівки здатні пошкодити літак,
– додав військовий аналітик.
Що відомо про дронові нашестя на аеродроми Росії
- В ніч з 26 на 27 серпня аеродром у Курській області атакували безпілотники, відомо, що вони належать Службі Безпеки України. БпЛА відпрацювали по 4 літаках Су-30, одному Міг-29, радарах комплексу С-300 та 2 "Панцирах".
- Також "гості" завітали на російський аеродром "Шайківка" 23 серпня. За словами російських ЗМІ, сили оборони ліквідували дрони, всього їх було 2 одиниці. Перед цим той же аеродром нібито атакував невідомий безпілотник, який був обладнаний саморобним вибуховим пристроєм.
- Яскраво палало і на російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області, де було знищено та пошкоджено декілька ворожих літаків Ту-22М3.