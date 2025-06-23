Летающие пушки и "камикадзе" на полигоне: какие новые дроны готовят для фронта

В июне кластер Brave1 провел демо-день, сосредоточенный на запросах Сил обороны в отношении дронов. Тестировались FPV-камикадзе с грузом 1 килограмм с дальностью до 40 километров и бомбардировщиков с нагрузкой 5 килограммов на 15 километров.

Это ответ на запросы войска в более глубоком поражении и проверке новых технических решений. 24 Канал побывал на событии и делится деталями.

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Как повышают дальность и грузоподъемность дронов

Во время демо-дня, организованного defence tech кластером Brave1, участники сфокусировались на двух типах беспилотников – FPV-камикадзе с радиусом действия до 40 километров и дронах-бомберах, способных нести до 5 килограмм боевой нагрузки на расстояние 15 километров.

Как пояснил один из организаторов события, представитель команды Brave1 Денис, это мероприятие является прямым ответом на запросы от представителей Сил Обороны.

Тестирование дронов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Это наша обратная связь на запрос относительно средств, способных выполнять конкретные боевые задачи: доступные бомберы 5 килограмм на 15 километров и FPV-дроны-камикадзе с 1 килограммом боевой частью на расстояние до 40 километров,

– отметил Денис.

Brave1 собрал на демо-день производителей, которые заявляют о наличии таких решений. Цель – не только проверить их эффективность, но и фактически протестировать на полигоне, способны ли эти дроны реально выполнить боевые задачи с соответствующей нагрузкой на заданном расстоянии.

Говоря о технических требованиях, представитель организатора объяснил, что дроны-бомберы требуют значительно более мощной конструкции.

Это рама больше стандартной 10-дюймовой, соответствующее электронное обеспечение, более емкие батареи из-за повышенной нагрузки. Многие производители ставят по два мотора – вместо четырех имеем восемь. Все идет в сторону увеличения дрона, но в разумных пределах,

– говорит Денис.

Ведь слишком большие дроны становятся легкой мишенью для стрелкового оружия противника и сложными в логистике. Силы обороны, по его словам, заинтересованы в более компактных решениях – в противовес большим дронам типа "Баба Яга", как их называют россияне.



Тестирование дронов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

По обеспечению производства компонентами, ситуация остается сложной, однако не безнадежной.

Некоторые комплектующие уже есть украинского производства – пока это скорее исключение, но положительное. В основном же дроны собираются из китайских деталей. Ресурсное обеспечение у всех производителей разное – кто-то имеет инвесторов, кто-то пользуется кредитованием, а кто-то работает по предоплате или без нее,

– добавил представитель Brave1.

Как украинский производитель создает дроны с собственными компонентами

Среди тех, чьи дроны летали на демо-дне – украинская компания WIY Advanced Aerial Systems с бомберами, которые используют компоненты собственного производства компании.

Беспилотник WIY KRUK, разработанный разработан украинской компанией WIY Advanced Aerial Systems, был представлен на демо-дне кластера Brave1 12 июня как пример разведывательного дрона с широким спектром задач, способного эффективно работать даже в условиях активного действия средств РЭБ.



Он предназначен для наблюдения за противником, обнаружения позиций и ведения разведки в реальном времени.

Также на мероприятии показали WIY POMSTA-X – это дрон, способный нести до 3 килограммов полезной нагрузки, с тактическим радиусом действия до 10 километров и максимальной дальностью полета до 15 километров. Для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы он оснащен модемом телеметрии и управления с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), а также цифровым видеосигналом.

Благодаря использованию защищенной цифровой связи и шифрованию по стандарту AES-256, дрон обеспечивает надежную защиту каналов управления, телеметрии и видеосигнала от перехвата и постороннего вмешательства.



Дроны WIY / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

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Мы сами производим платы – для связи, управления с ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Эти платы реализованы на бомберах и на дронах-камикадзе, которые тестировались под РЭБ и позиционируются как устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы. Производим такие собственные комплектующие: полетные контроллеры, регуляторы оборотов, платы распределения питания, видеотрансмиттеры VTX – все это WIY создает самостоятельно, чтобы не зависеть от импорта,

– отметили 24 Каналу в компании WIY Advanced Aerial Systems.

Также в компании работают над тем, чтобы дрону не был нужен GPS, чтобы по оптике он стабилизировался на местности.