Летающие пушки и "камикадзе" на полигоне: какие новые дроны готовят для фронта
- Кластер Brave1 провел демо-день, тестируя FPV-камикадзе и дроны-бомберы для Сил обороны Украины с целью повышения дальности и грузоподъемности.
- Украинская компания WIY Advanced Aerial Systems представила дроны с собственными компонентами, способные противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы, в частности модели WIY KRUK и WIY POMSTA-X.
- WIY создает собственные комплектующие, чтобы не зависеть от импорта, и работает над независимостью дронов от GPS, обеспечивая стабилизацию на местности с помощью оптики.
В июне кластер Brave1 провел демо-день, сосредоточенный на запросах Сил обороны в отношении дронов. Тестировались FPV-камикадзе с грузом 1 килограмм с дальностью до 40 километров и бомбардировщиков с нагрузкой 5 килограммов на 15 километров.
Это ответ на запросы войска в более глубоком поражении и проверке новых технических решений. 24 Канал побывал на событии и делится деталями.
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Как повышают дальность и грузоподъемность дронов
Во время демо-дня, организованного defence tech кластером Brave1, участники сфокусировались на двух типах беспилотников – FPV-камикадзе с радиусом действия до 40 километров и дронах-бомберах, способных нести до 5 килограмм боевой нагрузки на расстояние 15 километров.
Как пояснил один из организаторов события, представитель команды Brave1 Денис, это мероприятие является прямым ответом на запросы от представителей Сил Обороны.
Это наша обратная связь на запрос относительно средств, способных выполнять конкретные боевые задачи: доступные бомберы 5 килограмм на 15 километров и FPV-дроны-камикадзе с 1 килограммом боевой частью на расстояние до 40 километров,
– отметил Денис.
Brave1 собрал на демо-день производителей, которые заявляют о наличии таких решений. Цель – не только проверить их эффективность, но и фактически протестировать на полигоне, способны ли эти дроны реально выполнить боевые задачи с соответствующей нагрузкой на заданном расстоянии.
Говоря о технических требованиях, представитель организатора объяснил, что дроны-бомберы требуют значительно более мощной конструкции.
Это рама больше стандартной 10-дюймовой, соответствующее электронное обеспечение, более емкие батареи из-за повышенной нагрузки. Многие производители ставят по два мотора – вместо четырех имеем восемь. Все идет в сторону увеличения дрона, но в разумных пределах,
– говорит Денис.
Ведь слишком большие дроны становятся легкой мишенью для стрелкового оружия противника и сложными в логистике. Силы обороны, по его словам, заинтересованы в более компактных решениях – в противовес большим дронам типа "Баба Яга", как их называют россияне.
Тестирование дронов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
По обеспечению производства компонентами, ситуация остается сложной, однако не безнадежной.
Некоторые комплектующие уже есть украинского производства – пока это скорее исключение, но положительное. В основном же дроны собираются из китайских деталей. Ресурсное обеспечение у всех производителей разное – кто-то имеет инвесторов, кто-то пользуется кредитованием, а кто-то работает по предоплате или без нее,
– добавил представитель Brave1.
Как украинский производитель создает дроны с собственными компонентами
Среди тех, чьи дроны летали на демо-дне – украинская компания WIY Advanced Aerial Systems с бомберами, которые используют компоненты собственного производства компании.
Беспилотник WIY KRUK, разработанный разработан украинской компанией WIY Advanced Aerial Systems, был представлен на демо-дне кластера Brave1 12 июня как пример разведывательного дрона с широким спектром задач, способного эффективно работать даже в условиях активного действия средств РЭБ.
Он предназначен для наблюдения за противником, обнаружения позиций и ведения разведки в реальном времени.
Также на мероприятии показали WIY POMSTA-X – это дрон, способный нести до 3 килограммов полезной нагрузки, с тактическим радиусом действия до 10 километров и максимальной дальностью полета до 15 километров. Для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы он оснащен модемом телеметрии и управления с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), а также цифровым видеосигналом.
Благодаря использованию защищенной цифровой связи и шифрованию по стандарту AES-256, дрон обеспечивает надежную защиту каналов управления, телеметрии и видеосигнала от перехвата и постороннего вмешательства.
Дроны WIY / Фото Льва Шевченко, 24 Канал
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Мы сами производим платы – для связи, управления с ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты). Эти платы реализованы на бомберах и на дронах-камикадзе, которые тестировались под РЭБ и позиционируются как устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы. Производим такие собственные комплектующие: полетные контроллеры, регуляторы оборотов, платы распределения питания, видеотрансмиттеры VTX – все это WIY создает самостоятельно, чтобы не зависеть от импорта,
– отметили 24 Каналу в компании WIY Advanced Aerial Systems.
Также в компании работают над тем, чтобы дрону не был нужен GPS, чтобы по оптике он стабилизировался на местности.