В мире такого не делает никто: дальнобойные дроны открывают 2 важные опции для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские дроны с дальностью 3 тысячи километров прошли испытания. Это важное инженерное достижение.

Украина массированно производит дальнобойные дроны, чего не делает никто в мире. Это 24 Каналу отметил военный аналитик Ян Матвеев.

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Важное достижение

Ян Матвеев отметил, что расстояние 3 тысячи километров охватывает очень серьезную территорию. В частности, дроны могут доставать до Урала, различных важных стратегических объектов, узлов снабжения, которые не касаются войны, промышленности, заводов.

Также такой дрон может долететь до аэродрома "Оленья" – второй базы стратегической авиации в Мурманской области. Возможно, их будут использовать для таких целей. Однако в целом все важное подъезжает ближе к Украине, не располагается очень далеко, а дронами полностью разрушить завод невозможно.

Но это важное инженерное достижение, работа на будущее. Нужно понимать, что несмотря на все проблемы мы видим, что украинская промышленность производит эти дроны достаточно массированно. Никто в мире сейчас таким не занимается. Украина и Россия изготавливают свои дальнобойные дроны,

– подчеркнул военный аналитик.

Россия застряла в "Шахедах". Это направление не очень развивается. Украина наоборот – развивает эти технологии, что видит весь мир. Большое количество стран захочет их купить, как-то сотрудничать с Украиной. Например, это может быть Индонезия, Канада, США, страны Латинской Америки. Даже в условиях большой войны наше государство способно изготавливать такое мощное вооружение.