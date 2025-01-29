Минобороны официально запустило собственное производство FPV-дронов

Минобороны Украины запустило производство FPV-дронов на государственном предприятии. Новые беспилотники будут направлять в подразделения Сил обороны.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Министерство обороны Украины запустило лицензированное производство FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

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МОУ расширяет оборонное производство

Это стало возможным в рамках пилотного проекта, который стартовал в декабре 2024 года под координацией Главного управления оборонных инноваций МОУ.

В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензию на производство дронов, которые будут передавать подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии государственное предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок.

Благодаря интеграции государства в производственные цепи мы получили четкое понимание себестоимости дронов и конкурентных преимуществ. Это позволит повысить качество продукции за счет устойчивой конкуренции,

– отметил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Специалисты МОУ уже разработали дорожную карту для создания аналогичных производств с привлечением других разработчиков БПАК. Это позволит существенно увеличить мощности для производства беспилотников.

Есть пакет шаблонных документов и пошаговую инструкцию запуска аналогичных линий по производству БПАК на других государственных предприятиях,

– добавил начальник Главного управления оборонных инноваций Юрий Таранюк.

К слову, дроны стали важным оружием в войне России против Украины. Поэтому в Кремле это понимают и делают шаги для усиления своих возможностей в области беспилотных технологий.