Революционный шаг в войне беспилотников: как "дроны-драконы" меняют поле боя

Украинские военные вносят новые изменения в беспилотники, чтобы улучшить их эффективность на фронте. Очередным примером такой работы стали "дроны-драконы".

О том, как дроны-драконы меняют поле боя, рассказали аналитики The New York Times. Отмечается, что "дроны-драконы" представляют собой лишь малую часть быстро растущего флота беспилотников.

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Как работают "дроны-драконы"

По словам NYT, военные прикрепляют к дронам канистры с термитом – смесью алюминия и оксида железа. Таким образом они создали оружие, способное извергать расплавленный металл, который горит при около 2400 градусах по Цельсию. Солдаты называют их "дронами-драконами".

При возгорании термит вызывает "реакцию самоподдержки", из-за чего его почти невозможно потушить.

По словам Вячеслава, командира ударной беспилотной роты 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша", это помогает ВСУ "выкуривать" российских солдат из лесных массивов. с тех пор, как подразделение Вячеслава прибыло на Покровское направление в апреле, он уничтожил уже более 3000 российских солдат.

Дроны-драконы – это еще один шаг в революции войны беспилотников, которая изменила поле боя. Их роль как лаборатории импровизации и адаптации стала визитной карточкой этой войны,

– отмечают в NYT.

Однако россиянам также не понадобилось много времени, чтобы начать производить собственный аналог "дронов-драконов". СМИ страны-агрессора уже публиковали видео, на котором российские войска используют дроны, чтобы поливать огнем украинских солдат.