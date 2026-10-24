Прорывались через плотную оборону: как дроны FP-1 поразили завод "Омский каучук" и склад Ozon
24 октября украинские беспилотники FP-1 преодолели более 2500 километров и нанесли удары по двум стратегическим объектам в российском Омске. В результате атак вспыхнули пожары на химическом заводе и в логистическом хабе.
Подробную информацию предоставили в пресс-службе Fire Point.
Что говорят в компании об атаке?
Дальнобойные дроны Сил обороны нанесли удар по заводу "Омский каучук" – одному из крупнейших нефтехимических гигантов России. Предприятие обеспечивало около 25% российского производства бутадиен-метилстирольных каучуков.
Эти специальные полимерные материалы имеют критически важное значение для российского военно-промышленного комплекса. Производимые на заводе синтетические каучуки используются в качестве ключевого компонента твердого ракетного топлива в баллистических комплексах "Искандер-М", "Тополь-М" и "Ярс".
Дроны прорывают оборону Омска: смотрите видео
Удар по военно-промышленной логистике
Параллельно под удар попал новый складской комплекс компании Ozon в логопарке "Солнечный". Атакованный хаб площадью до 107 тысяч квадратных метров использовался Министерством обороны России для обеспечения потребностей оккупационных войск.
Инвестиции в инфраструктуру этого объекта превышали 4 миллиарда рублей. В результате попадания на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар, после чего компания Ozon объявила о временной отмене заказов и приостановке приема товаров.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко признал, что беспилотники достигли северного промышленного узла города, а оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
Напомним, что 18 октября украинские беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров российской социальной сети "ВКонтакте" в Ленинградской области. После удара платформа столкнулась с серьезными перебоями в работе. Производитель ракет Fire Point подтвердил поражение объекта в населенном пункте Новосергиевка, куда в тот день также попали дроны FP-1.