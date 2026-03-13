Эффективность дронов: какие больнее всего бьют врага и какие дальше всего летают
- Дроны стали ключевым инструментом на фронте, обеспечивая более 80% потерь врага благодаря ударам и аэроразведке.
- Аналоговые FPV-дроны являются наиболее массовыми и результативными.
Дроны стали ключевым инструментом современной войны на фронте. Сейчас более 80% потерь врага приходится именно на удары беспилотников или связанные с ними действия, в частности дистанционное минирование и аэроразведку.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.
Насколько сейчас эффективны дроны на фронте?
По словам Трача, до 95% обнаружений вражеской пехоты также происходит благодаря аэроразведке. Дроны позволяют быстро находить цели и наносить удары, оставаясь относительно дешевым и эффективным средством ведения войны.
Обычный FPV-дрон на аналоговой связи с боеприпасом примерно 1,5 килограмма может работать на расстоянии до 25 километров. Однако из-за того, что операторы расположены не непосредственно на линии соприкосновения, фактическая дальность поражения составляет около 15 километров. В таком радиусе могут быть уничтожены легкая техника, мотоциклы или пехота.
Такой же радиус плюс-минус и у противника. Однако враг имеет большее количество пилотов и может эффективнее контролировать наши передвижения и резать их. Но у нас меньше личного состава, то мы подбираем моменты, когда врагу сложно обнаружить нас и лучше прячемся. Противник же имеет больше людей и должен делать больше перемещений, из-за чего труднее ему прятаться,
– добавил командир.
Наиболее массовым и результативным типом беспилотников остаются аналоговые FPV-дроны. Они дешевые в производстве, могут нести различные типы боеприпасов и обеспечивают значительную часть поражений на поле боя. В то же время для более сложных задач используют и более тяжелые беспилотники – например, бомберы, которые могут разрушать укрытия, после чего другие дроны наносят точечные удары, отметил Трач.
Отдельно "Депутат" вспоминает и о так называемых "дронах-матках", которые могут нести меньшие FPV-дроны и запускать их на значительном расстоянии. Такую тактику используют и российские войска, в частности для атак на города. Украинские силы также имеют подобные разработки, однако применяют их для поражения военных объектов в тылу противника.
Что известно о развитии дронов и ПВО?
Война России против Украины все больше переходит в фазу технологического противостояния, где ключевую роль играют беспилотники. По словам генерала армии, экс-руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, именно массовое производство дронов и развитие дальнобойных ударных систем могут дать Украине стратегическое преимущество и позволить эффективнее уничтожать технику, логистику и военную инфраструктуру противника.
Украинские военные на фронте начали применять новые средства борьбы с российскими беспилотниками, формируя многоуровневую систему противовоздушной обороны. По словам военного эксперта Романа Свитана, в нее входят зенитные пушки, мобильные пулеметные группы, дроны-перехватчики и даже легкомоторная авиация, что позволяет перехватывать вражеские цели на разных этапах полета и усиливать защиту от массированных атак.
Украина запускает новый формат сотрудничества с международными партнерами и технологическими компаниями для развития оборонных технологий. Правительство разрешило использовать реальные данные с поля боя для обучения моделей искусственного интеллекта. Это должно ускорить создание автономных систем и повысить эффективность обнаружения целей на фронте. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.