Эффективность дронов: какие больнее всего бьют врага и какие дальше всего летают

Дроны стали ключевым инструментом современной войны на фронте. Сейчас более 80% потерь врага приходится именно на удары беспилотников или связанные с ними действия, в частности дистанционное минирование и аэроразведку.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.

Насколько сейчас эффективны дроны на фронте?

По словам Трача, до 95% обнаружений вражеской пехоты также происходит благодаря аэроразведке. Дроны позволяют быстро находить цели и наносить удары, оставаясь относительно дешевым и эффективным средством ведения войны.

Обычный FPV-дрон на аналоговой связи с боеприпасом примерно 1,5 килограмма может работать на расстоянии до 25 километров. Однако из-за того, что операторы расположены не непосредственно на линии соприкосновения, фактическая дальность поражения составляет около 15 километров. В таком радиусе могут быть уничтожены легкая техника, мотоциклы или пехота.

Такой же радиус плюс-минус и у противника. Однако враг имеет большее количество пилотов и может эффективнее контролировать наши передвижения и резать их. Но у нас меньше личного состава, то мы подбираем моменты, когда врагу сложно обнаружить нас и лучше прячемся. Противник же имеет больше людей и должен делать больше перемещений, из-за чего труднее ему прятаться,

– добавил командир.

Наиболее массовым и результативным типом беспилотников остаются аналоговые FPV-дроны. Они дешевые в производстве, могут нести различные типы боеприпасов и обеспечивают значительную часть поражений на поле боя. В то же время для более сложных задач используют и более тяжелые беспилотники – например, бомберы, которые могут разрушать укрытия, после чего другие дроны наносят точечные удары, отметил Трач.

Отдельно "Депутат" вспоминает и о так называемых "дронах-матках", которые могут нести меньшие FPV-дроны и запускать их на значительном расстоянии. Такую тактику используют и российские войска, в частности для атак на города. Украинские силы также имеют подобные разработки, однако применяют их для поражения военных объектов в тылу противника.

Что известно о развитии дронов и ПВО?