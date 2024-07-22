Дроны ГУР атаковали НПЗ в Туапсе, – источники

Ночью 22 июля россияне заявили об атаке дронов. В частности мощные взрывы раздавались на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщают источники 24 Канала, за атакой на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод стоит Главное управление разведки. К слову, этот НПЗ дроны атакуют уже не впервые.

К теме Какое влияние украинские беспилотники имеют на НПЗ: военный обозреватель оценил значение ударов

ГУР атаковало российский НПЗ в Туапсе

Как сообщили источники, в результате операции ГУР МОУ в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края. В результате успешной отработки, на вражеском заводе вспыхнул пожар.

По информации источников в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе был зафиксирован около 3:30 по местному времени. Во время первой волны атаки вражеская ПВО пыталось сбить сразу 4 дрона-камикадзе. Позже, около 6:25, в районе НПЗ прозвучало еще по меньшей мере два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

Всего в сети сообщали, что по крайней мере 8 беспилотников атаковали НПЗ в Туапсе. К слову, удар по объекту признают и российские пропагандисты, которые сообщают о пожаре на заводе. В настоящее время уточняется степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) – российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" – ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 миллионов тонн в год.

Стоит заметить, что НПЗ в Туапсе не впервые оказался под атакой дронов. Так, 17 мая 2024 года вражеский объект военно-промышленного комплекса также атаковали дроны. Тогда на НПЗ вспыхнул масштабный пожар. После этой атаки, как сообщали в СМИ, НПЗ приостановил работу.

Атаковали НПЗ в Туапсе и в январе 2024 года. Так, в ночь на 25 января дроны СБУ успешно атаковали Туапсинский НПЗ. В результате удара на заводе вспыхнул пожар и была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов.